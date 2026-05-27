Bắt tạm giam Giám đốc mỏ đá sạt lở làm 3 người chết

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để làm rõ các sai phạm liên quan quá trình khai thác không đúng quy định.

Ngày 27/5, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn kiêm người đại diện theo pháp luật để làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú.

Trước đó, vào chiều 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong.

Hiện trường mỏ đá sạt lở.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá.

Ba nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở chiều 20/5 gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi, cùng là lao động quê tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai. Nhóm công nhân gặp nạn mới vào làm việc tại mỏ khoảng 1 tháng.

Ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết: Vào đêm trước khi xảy ra vụ việc kể trên, tại địa bàn có mưa lớn kéo dài. Đây có thể là nguyên nhân khiến địa chất khu vực mất ổn định. Khu vực khai thác có kết cấu đá lớp nên xảy ra sạt lở từ trên cao xuống vị trí công nhân đang khoan đá.

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Theo đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa, quá trình kiểm tra mỏ đá, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi từ cốt +80 đến cốt 160m; chưa tạo diện công tác ban đầu tại cốt 110 m và cốt 120 m như thiết kế bản vẽ thi công.

3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt mỏ đá.

Ngoài ra, hệ thống khai thác của doanh nghiệp này không đúng theo các thông số khai thác thiết kế được thẩm định, phê duyệt, như: Khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác (chiều cao và góc dốc sườn tầng); khai thác cắt chân và tạo hàm ếch tại khu vực chân núi (khu vực trung tâm mỏ). Ngành chức năng xác định việc khai thác không đúng quy định là một trong những nguyên nhân gây sạt lở moong khai thác.

Cũng tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn còn đá om, treo có nguy cơ tiềm ẩn sạt trượt, gây mất an toàn khu vực mỏ.

