Kiểm tra toàn diện mỏ đá ở Thanh Hóa sau vụ sạt lở làm 3 người chết

TPO - Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong.

Ngày 22/5, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh này kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long (xã Cẩm Tú), nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong vào chiều 20/5.

“Đến nay, chưa có kết quả cụ thể. Việc kiểm tra hoạt động khai thác của mỏ đá này và các mỏ khác vẫn được thực hiện hằng năm theo quy định”, lãnh đạo Sở NN&MT Thanh Hóa thông tin.

Khu vực sạt lở có vách đá cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng,

Hiện mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú đang tạm dừng hoạt động, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

Hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang đất đá. Khu vực các nạn nhân bị vùi lấp nằm ngay dưới chân taluy khai thác với những vách đá cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng. Trên bề mặt vách đá xuất hiện nhiều khe nứt, dấu hiệu bong tách đá hiện rõ.

Theo UBND xã Cẩm Tú, chiều 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá.

Ba nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở chiều 20/5 gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi, cùng là lao động quê tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai. Nhóm công nhân gặp nạn mới vào làm việc tại mỏ khoảng 1 tháng.

Ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết: Vào đêm trước khi xảy ra vụ việc kể trên, tại địa bàn có mưa lớn kéo dài. Đây có thể là nguyên nhân khiến địa chất khu vực mất ổn định. Khu vực khai thác có kết cấu đá lớp nên xảy ra sạt lở từ trên cao xuống vị trí công nhân đang khoan đá.

Vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong.

“Dãy núi nơi sạt lở có 3-4 mỏ đá đang hoạt động. Từ khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, địa phương đã kiểm tra các mỏ trên địa bàn song thẩm quyền chỉ kiểm tra ranh giới khai thác có đảm bảo”, ông Vũ cho hay.

Lãnh địa phương cho biết, việc Công ty TNHH Anh Tuấn khai thác có đúng với quy chuẩn an toàn đối với mỏ lộ thiên nhằm giảm tải trọng và hạn chế sạt lở dây chuyền hay không phải chờ đơn vị chuyên môn kiểm tra, thẩm định rõ. Hiện UBND xã đang phối hợp với Công an tỉnh, sở, ngành liên quan rà soát lại quy trình khai thác và điều kiện an toàn lao động của mỏ đá để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Theo hồ sơ, mỏ đá tại xã Cẩm Tú được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn (sau này chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn). Doanh nghiệp có trụ sở tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Đông Quang.

Mỏ đá đang tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Dự án có mục tiêu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời tận thu đá khối để chế biến đá ốp lát phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế 10.000 m3 mỗi năm

Tháng 2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với doanh nghiệp này.

Theo giấy phép, khu vực mỏ có diện tích 13.600 m2, trong đó diện tích khai thác 10.000 m2. Tổng trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, trữ lượng được phép khai thác hơn 284.000 m3.

Mỏ được khai thác theo phương pháp lộ thiên, mức sâu khai thác đến cos +70 m. Thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép, bao gồm 6 tháng xây dựng cơ bản.

Trong giấy phép, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình mỏ, vật liệu nổ và có biện pháp phòng chống sự cố trong quá trình khai thác

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.