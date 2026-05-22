Phú Thọ: Rủ nhau tắm sông, một học sinh lớp 10 bị mất tích

TPO - Rủ nhau đến khu vực sông Bôi (xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) để tắm, một nhóm nam sinh không may gặp nạn khiến 2 em bị đuối nước. Trong đó, một nam sinh may mắn được cứu, nhưng em còn lại hiện vẫn mất tích.

Vị trí 2 nam sinh bị đuối nước.

Ông Bạch Công Du, Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/5, tại khu vực Sông Bôi thuộc Bãi Khộp, xóm Mỵ, xã Dũng Tiến đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng.

Theo ông Du, một nhóm gồm 7 cháu là học sinh lớp 10, Trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội đã rủ nhau đến khu vực này để tắm sông. Trong quá trình tắm, em Nguyễn Hoàng L. và em Phạm Đức D. (đều sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Đức, Hà Nội) không may bị đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, một thành viên trong nhóm đã kịp thời vớt được em L. Sau đó, em L. được đưa đến Trạm Y tế Mỹ Hòa, xã Dũng Tiến để cấp cứu. Đến nay, tình hình sức khỏe của nam sinh này tạm thời đã ổn định. Còn em Phạm Đức D. bị dòng nước cuốn trôi và mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Dũng Tiến đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy cháu D.

Hiện tại, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc cũng như các vùng lân cận.​

​