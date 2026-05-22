Đại náo nhà dân, 'Tôn Ngộ Không' nặng 15kg bị đặt bẫy đưa trở lại rừng

Tân Lộc

TPO - Phát hiện khỉ vàng nhiều lần vào nhà quấy phá, một người dân ở phường Bạc Liêu đã đặt bẫy bắt rồi giao nộp cho chính quyền.

Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau) vừa thả 1 cá thể khỉ vàng, trọng lượng 15kg về lại môi trường tự nhiên của Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Con khỉ vàng được thả lại rừng.

Trước đó, ông Đỗ Duy Điều (ngụ phường Bạc Liêu) phát hiện trong khuôn viên nhà có 1 con khỉ nhiều lần vào nhà quấy phá. Để đảm bảo an toàn cho người nhà và người dân xung quanh, ông Điều đã đặt lồng bẫy và bắt được cá thể khỉ này.

Sau khi ông Điều trình báo, cơ quan chức năng, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu đã tiến hành tiếp nhận và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thả cá thể khỉ vàng này trở lại rừng.

Khỉ vàng thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

#Khỉ vàng #U Minh Hạ #động vật hoang dã #quý hiếm #Bạc Liêu #bảo tồn

