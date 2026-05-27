Dàn cựu lãnh đạo VICEM xin giảm án và tiền bồi thường vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang gần 11 năm

TPO - Sau gần 4 tháng tuyên án sơ thẩm, nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam được xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường thiệt hại.

Xin xem xét lại khoản bồi thường

Sáng 27/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) liên quan đến sai phạm khiến tòa tháp nghìn tỷ trên khu đất vàng ở mặt đường Phạm Hùng (Hà Nội) bỏ hoang nhiều năm.

Trong đơn, ông Ngọc Anh kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại trách nhiệm bồi thường. Ông hôm nay có đơn xét xử vắng mặt do đang điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Cùng hầu tòa phúc thẩm hôm nay có cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung; ông Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM)... Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát, lãng phí.

Trong khi, bà Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM - đã chết), được đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, người thừa kế của bà này là con trai phải khắc phục 16 tỷ đồng. Con trai bà Thủy hôm nay cũng kháng cáo.

Để công tác xét xử diễn ra theo quy định, tòa cũng triệu tập đại diện của Tổng công ty VICEM với tư cách bị hại.

Dự án bỏ hoang gần 11 năm

Hồi tháng 2/2026, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh 15 năm tù, buộc bồi thường 61 tỷ đồng.

Tuyên bị cáo Lê Văn Chung mức án 13 năm tù, bồi thường 72 tỷ đồng; bị cáo Dư Ngọc Long lĩnh 12 năm 6 tháng tù, bồi thường 50 tỷ đồng.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án thấp nhất từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bản án cho rằng, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, nhóm cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Tòa tháp của VICEM bị bỏ hoang.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu). Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng..., còn lại 1,9 tỷ đồng giữ chi tiêu cá nhân.