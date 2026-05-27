Vụ sạt mỏ đá làm 3 người chết: Từng phát hiện loạt vi phạm nhưng chưa xử lý

TPO - Trước khi xảy ra vụ sạt lở làm 3 người chết, mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) từng bị ngành chức năng kiểm tra, phát hiện loạt vi phạm về điều kiện đảm bảo khai thác và kê khai thuế thấp hơn thực tế song chưa thực hiện xử lý.

Liên quan đến vụ mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở trong quá trình khai thác khiến 3 công nhân tử vong, Công an tỉnh này đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định khai thác của mỏ này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đoàn kiểm tra liên ngành do Sở này chủ trì từng phát hiện loạt vi phạm tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn. Theo đó, quá trình kiểm tra mỏ đá này vào hồi tháng 2/2025, cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình khai thác mỏ, doanh nghiệp này chưa lắp đặt camera giám sát tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ; Chưa lắp đặt hệ thống trạm cân kiểm soát khối lượng; Chưa lập hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm đá vật liệu xây dựng.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngoài ra, sản lượng khoáng sản khai thác các năm 2015, 2016, 2017, 2019 theo báo của Công ty TNHH Anh Tuấn lớn hơn số liệu đã kê khai tại cơ quan thuế. Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này chưa cung cấp được Giấy phép môi trường/Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Công ty này cũng chưa có hồ sơ chấp thuận điểm đấu nối từ mỏ với tuyến đường tỉnh lộ 523E.

“Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện công ty khai thác không đúng quy trình, cắt từ dưới chân lên nhưng không ghi cụ thể vào biên bản kiểm tra. Việc kiểm tra đã hoàn thành nhưng đến nay chưa thể xử lý do một số cán bộ phụ trách đoàn kiểm tra gặp phải vấn đề liên quan pháp luật nên hồ sơ ách tắc”, vị đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) cho hay.

Theo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, mỏ đá tại xã Cẩm Tú được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn (sau này chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn). Doanh nghiệp có trụ sở tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Đông Quang.

Ngành chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình khai thác của mỏ đá.

Dự án có mục tiêu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời tận thu đá khối để chế biến đá ốp lát phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế 10.000 m3 mỗi năm. Tháng 2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với doanh nghiệp này.

Theo giấy phép, khu vực mỏ có diện tích 13.600 m2, trong đó diện tích khai thác 10.000 m2. Tổng trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, trữ lượng được phép khai thác hơn 284.000 m3.

Mỏ được khai thác theo phương pháp lộ thiên, mức sâu khai thác đến cos +70 m. Thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép, bao gồm 6 tháng xây dựng cơ bản.

Trong giấy phép, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình mỏ, vật liệu nổ và có biện pháp phòng chống sự cố trong quá trình khai thác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã khai thác không đúng quy trình kỹ thuật đã phê duyệt dẫn đến vụ sạt lở nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Vụ sạt mỏ đá làm 3 người tử vong.

“Địa chất khu mỏ có đá nghiêng khoảng 60 độ, lớp dày, lớp mỏng, giữa các lớp có những chất gắn kết như phong hóa, bột, sét. Quá trình mưa lâu dài sẽ ngấm vào, khiến các chất này trương phình, không còn khả năng kết dính. Từ đó, nếu quá trình khai thác mỏ không đúng quy chuẩn, khai thác cắt chân từ dưới lên, hở hàm ếch sẽ dẫn đến sạt lở”, vị đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản đánh giá.