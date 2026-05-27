Chủ tịch TPHCM: Luật Đô thị đặc biệt phải kế thừa cơ chế đặc thù đã có và Luật Thủ đô

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, những cơ chế đặc thù thành phố được thực hiện chỉ có thời hạn, chưa tạo được niềm tin vững chắc, bền vững cho doanh nghiệp. Khi đã thành luật thì sẽ tạo niềm tin và môi trường đầu tư bền vững hơn, giúp thành phố "bứt lên" phát triển đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Sáng 27/5, UBND TPHCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu định hướng hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội rất lớn để TPHCM phát triển bứt phá, bền vững hơn nữa, đạt mức tăng trưởng 2 con số như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo. Ảnh: L.T

Ông Được nhấn mạnh đây là điều kiện hết sức lý tưởng để TPHCM phát triển nhanh và bền vững hơn. Ông cũng khẳng định các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề là những đơn vị rất quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ: TPHCM là địa phương có truyền thống đổi mới, đi đầu và năng động sáng tạo. Chính từ thành phố này, các lãnh đạo đi trước đã lãnh đạo kinh tế địa phương không ngừng phát triển. Điều này thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của thành phố trong suốt 5 nhiệm kỳ liên tiếp luôn nằm ở mức 2 con số.

Giai đoạn 1991-1995 đạt mức 12,6-12,8%, giai đoạn 1996-2000 là 10,11%, giai đoạn 2001-2005 đạt 10,99% và 2006-2010 đạt 11,18%.

Tuy nhiên, kể từ năm 2010 cho đến nay, tốc độ tăng trưởng của TPHCM đã chậm lại.

Cho đến năm 2025, kinh tế thành phố đã có dấu hiệu tích cực khi đạt mức 8,03% và đặc biệt là quý I/2026 đạt 8,57%.

Nhiều chuyên gia, người đứng đầu các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: L.T

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định những thành tựu này có sự ủng hộ, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ rất lớn của Trung ương. Điều đó đã được thể hiện rõ nét qua những cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188... đã tạo nên bệ phóng để thành phố phát triển, đồng thời cũng là yếu tố giúp kinh tế quý I/2026 đạt 8,57%.

Dù vậy, ông Được cũng nhìn nhận những cơ chế đặc thù này chỉ có thời hạn, chưa tạo được niềm tin vững chắc, bền vững cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị mới đây ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TPHCM đã tạo cơ hội rất lớn để thành phố bứt phá hơn nữa, đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số và phát triển nhanh, bền vững. Kèm theo đó, Trung ương đã cho phép thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ông Được khẳng định: “Khi đã thành luật thì sẽ tạo niềm tin và môi trường đầu tư bền vững hơn. Từ đó, giúp thành phố bứt lên phát triển đạt mức tăng trưởng 2 con số”.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt phải kế thừa những cơ chế đặc thù đã có của thành phố và Luật Thủ đô. Theo đó, những cơ chế nào đã đáp ứng tốt, đã khẳng định được tính chân lý trong thực tiễn thì cần tiếp tục thực hiện. Mặt khác, thành phố cũng mạnh dạn đề xuất những điểm mới, thậm chí vượt qua giới hạn hiện hành để tạo nền tảng thể chế vượt trội, đảm bảo không gian cho sự phát triển của siêu đô thị vươn tầm quốc tế.