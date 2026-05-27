Người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế

Luân Dũng

TPO - Người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Quỹ phụ cấp cao nhất bằng 8 lần mức lương cơ sở

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Nghị định, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận.

Ngân sách nhà nước sẽ khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. (Ảnh minh họa)

Trong đó, với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với những thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoán, UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

Cấp tỉnh cũng quyết định việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Cấp tỉnh quyết định mức khoán cụ thể

Nghị định nêu rõ, với trường hợp các tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước thì HĐND tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương.

Bên cạnh chế độ phụ cấp, Nghị định của Chính phủ cũng quy định việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan.

Người hoạt động không chuyên trách cũng được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác.

Người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2026.

Nghị định 185 dành 1 điều quy định về tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới. Cụ thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu; có uy tín trong cộng đồng dân cư; được nhân dân tín nhiệm; có kiến thức văn hóa cũng như khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ…

