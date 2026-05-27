Người phụ nữ nguy kịch sau khi bị chồng cũ tưới xăng phóng hỏa giữa đường

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn, một người đàn ông tại TP. Huế đã mang xăng tưới lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt ngay giữa đường. Sau khi gây án, nghi phạm chạy đến cầu Chợ Dinh nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng chức năng cứu sống.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tiến hành điều tra vụ dùng xăng đốt người xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khuya 26/5, Nguyễn Văn Tú (SN 1989, trú đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, TP. Huế) mang xăng tưới lên người chị T.T.N.L. (SN 1988) rồi châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân. Nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Tú chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh (nối hai phường Mỹ Thượng và Phú Xuân) rồi nhảy xuống sông Hương tự tử. Nhận tin báo, đơn vị chức năng thuộc Công an TP. Huế phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức ứng cứu, vớt nghi phạm lên bờ, đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, Tú hiện đã tỉnh táo, trên cơ thể có nhiều vết bỏng do xăng gây ra. Bước đầu, người này khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.

Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.