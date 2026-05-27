Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ nguy kịch sau khi bị chồng cũ tưới xăng phóng hỏa giữa đường

Ngọc Văn

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn, một người đàn ông tại TP. Huế đã mang xăng tưới lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt ngay giữa đường. Sau khi gây án, nghi phạm chạy đến cầu Chợ Dinh nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng chức năng cứu sống.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tiến hành điều tra vụ dùng xăng đốt người xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khuya 26/5, Nguyễn Văn Tú (SN 1989, trú đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, TP. Huế) mang xăng tưới lên người chị T.T.N.L. (SN 1988) rồi châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân. Nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Tú chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh (nối hai phường Mỹ Thượng và Phú Xuân) rồi nhảy xuống sông Hương tự tử. Nhận tin báo, đơn vị chức năng thuộc Công an TP. Huế phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức ứng cứu, vớt nghi phạm lên bờ, đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, Tú hiện đã tỉnh táo, trên cơ thể có nhiều vết bỏng do xăng gây ra. Bước đầu, người này khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.

Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn
#phường Phú Xuân #đốt vợ cũ ở Huế #tưới xăng đốt người #TP. Huế #nhảy sông tự tử #mâu thuẫn sau ly hôn #Công an TP. Huế #cầu Chợ Dinh #phóng hỏa giữa đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe