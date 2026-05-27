Toàn cảnh vụ ám sát và cuộc truy bắt 2 sát thủ người nước ngoài của gần 1.000 cảnh sát

Nguyễn Dũng

TPO - Với sự phối hợp của gần 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng sự hỗ trợ từ người dân, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ thành công 2 sát thủ người nước ngoài gây án bằng súng quân dụng gây rúng động tại trung tâm TPHCM cách đây ít ngày.

Clip toàn cảnh vụ án.

Huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ truy bắt sát thủ

Liên quan vụ nổ súng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, Công an TPHCM cho biết đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Công an, Công an TPHCM cùng công an nhiều địa phương tham gia truy xét, truy bắt các nghi phạm.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng có phương thức hoạt động chuyên nghiệp, liên tục thay đổi lộ trình di chuyển và tìm cách che giấu tung tích sau khi gây án. Trong đó, một nghi phạm đã cạo trọc đầu để thay đổi nhân dạng nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Lực lượng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Công an, Công an TPHCM và các địa phương được huy động để truy bắt hai sát thủ.

“Các đối tượng thay đổi ngoại hình, liên tục di chuyển nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh sát. Nếu không có những yếu tố này thì lực lượng chức năng có thể đã bắt giữ được sớm hơn”, đại diện Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo.

Ngoài lực lượng công an, quá trình truy xét còn nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ quần chúng nhân dân khi cung cấp nhiều thông tin giá trị phục vụ công tác điều tra, xác minh nơi lẩn trốn của các nghi phạm.

Các đối tượng thay đổi ngoại hình nhưng không thể qua mặt cơ quan công an Việt Nam.

Thực khách hoảng loạn tháo chạy sau tiếng súng

Theo điều tra ban đầu, tối 21/5, hai nghi phạm người Samoan sử dụng súng quân dụng nổ súng vào nhóm người nước ngoài trước Nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà hàng có đông thực khách đang dùng bữa. Khi nghe hàng loạt tiếng nổ lớn, nhiều thực khách hoảng loạn tháo chạy khỏi hiện trường. Một số khách tại các quán ăn, hàng quán xung quanh cũng không dám rời đi vì lo sợ nguy hiểm.

Hình ảnh hai nạn nhân bị bắn bên ngoài sau đó được đưa vào bên trong nhà hàng để sơ cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực để khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và tổ chức truy xét nóng các nghi phạm.

Sau gần 72 giờ truy bắt, lực lượng phối hợp đã khống chế, bắt giữ thành công 2 nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia và di lý về TPHCM phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường sau khi các sát thủ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan đến quá trình hỗ trợ, che giấu và giúp sức cho các nghi phạm bỏ trốn.

Chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra đã xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999) – người trực tiếp nổ súng và đồng phạm là Tafia Steve (SN 2003, cùng quốc tịch Samoan) trong vụ án sử dụng vũ khí quân dụng bắn chết 1 người, làm 1 người bị thương tại trung tâm TPHCM gây rúng động dư luận vài ngày qua. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Để thực hiện vụ ám sát, ngày 14/5/2026, cả hai nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của các nạn nhân trước khi gây án vào tối 21/5. Sau khi gây án, đến khoảng 23h15 cùng ngày, hai sát thủ nước ngoài đã trở về một chung cư tại khu vực quận 9 (cũ) để thu dọn đồ đạc trước khi bỏ trốn khỏi TPHCM. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bị Công an bắt giữ chỉ sau chưa đầy 72 giờ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi “Giết người”. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm và hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

