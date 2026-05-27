Khởi tố 10 đối tượng sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh

Ngọc Văn

TPO - Lực lượng Công an TP. Huế vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hoạt động qua mạng xã hội; khởi tố 10 đối tượng, thu giữ nhiều súng nén hơi, gần 20.000 viên đạn và máy móc chế tạo vũ khí.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để mua bán súng nén hơi và linh kiện chế tạo vũ khí.

Các đối tượng liên quan đường dây chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hoạt động qua mạng xã hội. Ảnh CACC

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Huế) xác định nhóm đối tượng tại TP. Huế gồm Phạm Thanh Bình, Hồ Dương Huỳnh Đức, Lê Phú Vẫn, Huỳnh Ngọc Đức, Trần Tám, Phạm Xuân Dũng cùng Phan Văn Quang (trú tỉnh Lâm Đồng) có liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh CACC

Trước đó, lực lượng chức năng triệu tập Phạm Thanh Bình để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi cùng hơn 1.000 viên đạn chì.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Phan Văn Quang là người trực tiếp chế tạo, cung cấp vũ khí cho nhóm tại TP. Huế. Đầu tháng 2/2026, một tổ công tác thuộc Công an TP. Huế được cử vào tỉnh Lâm Đồng truy xét và bắt giữ Quang tại nhà riêng.

Công an lấy lời khai đối tượng liên quan. Ảnh CACC

Khám xét nơi ở của Quang, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, linh kiện chế tạo súng như máy tiện nòng, máy khoan, van súng, 30 thanh kim loại chế tạo nòng súng và khoảng 5kg đạn chì, tương đương khoảng 15.000 viên đạn.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an phát hiện thêm nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để mua bán, tàng trữ súng trái phép, trong đó có Huỳnh Thế Phúc, Nguyễn Văn Sinh và Ngô Đức Dương (cùng trú tại TP. Huế). Tang vật thu giữ gồm nhiều khẩu súng nén hơi và hàng trăm viên đạn chì.

Theo Công an TP. Huế, từ tháng 12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí trái phép.

Vụ án hiện được Công an TP. Huế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

