Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Nga Putin tặng bốn con hổ cho nước láng giềng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài báo được công bố trước chuyến thăm Kazakhstan, rằng Nga đã trao tặng nước này bốn con hổ Amur, trong đó có hai con non, để giúp Kazakhstan khôi phục số lượng loài vật này.

6vykzqej3bn37huqzywpxk5kl4.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Putin, bốn con hổ nói trên có nguồn gốc từ vùng Viễn Đông Khabarovsk của Nga, và đã được vận chuyển bằng máy bay đến Kazakhstan để thả về tự nhiên.

Kazakhstan hiện đang nỗ lực khôi phục quần thể hổ ở Trung Á, coi hổ Amur là họ hàng gần của hổ Caspian đã tuyệt chủng.

Kazakhstan - quốc gia giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản - có chung biên giới với Nga và là đồng minh thân cận của Mátxcơva trong khu vực mà Trung Quốc và Mỹ cũng đang mở rộng ảnh hưởng.

Trong chuyến thăm sắp tới đến Kazakhstan, Tổng thống Putin sẽ giám sát việc ký kết thỏa thuận về một dự án điện hạt nhân ở Kazakhstan - quốc gia hiện không có nhà máy điện hạt nhân nào, và sẽ thảo luận về những nỗ lực nhằm thúc đẩy việc vận chuyển dầu của Nga sang Trung Quốc thông qua nước này, Điện Kremlin cho biết.

Trước đó, Tổng thống Putin từng nhiều lần sử dụng động vật để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Năm 2022, Nga đã gửi 30 con ngựa thuần chủng màu xám đến Triều Tiên, khi hai quốc gia tăng cường quan hệ. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là một người đam mê cưỡi ngựa.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Trung Quốc #Kazakhstan #hổ hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe