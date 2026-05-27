Xe ben và xe máy va chạm trước cổng cụm công nghiệp, hai người tử vong

TPO - Xe ben đi ngang khu vực trước cổng khu công nghiệp Tân An (Đắk Lắk) thì va chạm với xe máy, khiến hai người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 27/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, tại tỉnh lộ 8 (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra va chạm giữa xe ben biển số 47C-280.xx và xe máy biển số 47K7-87xx.

Thời điểm trên, xe ben do tài xế H.V.T. (sinh năm 1975, trú ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) về phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Khi đến khu vực trước cổng khu công nghiệp Tân An thì xe ben xảy ra va chạm với xe máy đang chạy chiều ngược lại, trên xe chở hai người.

Hai nạn nhân đi xe máy được xác định là anh Y.S.E. (26 tuổi, trú ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh Y.D.E. (35 tuổi, trú ở xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Cú tông mạnh khiến cả hai nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.