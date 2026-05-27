Mưu sinh giữa ‘lò lửa’ miền Trung

TPO - Là thành phố biển nhưng những ngày qua Đà Nẵng cũng hứng chịu những đợt nóng gay gắt. Không khí oi bức khiến công việc của những người lao động ngoài trời trở nên nhọc nhằn hơn. Dù vậy, họ vẫn chăm chỉ tiếp tục guồng mưu sinh.
Nắng đổ lửa trên công trường giữa phố.
Rất nhiều công việc "chạy trời không khỏi nắng".
Ngay từ sáng sớm, không khí đã bắt đầu oi bức. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, chị Trần Thị Bích Ly (công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết: “Những ngày nắng nhiều, tôi phải điều chỉnh thời gian làm việc sớm hơn. Nếu như công ty quy định làm việc từ 4 giờ đến 9 giờ sáng, thì mình đi làm sớm hơn rồi tự kết thúc công việc”.
Nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại trạm Nam Trân phường Hòa Khánh giữa nắng lửa vẫn luôn tập trung đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu qua lại.
Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải khắc phục những sự cố thoát nước trên đường phố.
Mưu sinh giữa nắng nóng với xấp vé số trên tay.
Vòng quay mưu sinh vẫn không dừng lại.
Mồ hôi vẫn đổ xuống ruộng đồng Hòa Liên, Hòa Vang.
Trạm nước miễn phí tại số 330 Tôn Đức Thắng phường Hòa Khánh từ lâu đã là điểm dừng chân quen thuộc, giải nhiệt cho người dân mưu sinh giữa nắng gắt. Ảnh: Thanh Hương -Thu Hà