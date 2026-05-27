Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Mưu sinh giữa ‘lò lửa’ miền Trung

Thanh Hương - Thu Hà

TPO - Là thành phố biển nhưng những ngày qua Đà Nẵng cũng hứng chịu những đợt nóng gay gắt. Không khí oi bức khiến công việc của những người lao động ngoài trời trở nên nhọc nhằn hơn. Dù vậy, họ vẫn chăm chỉ tiếp tục guồng mưu sinh.

tp-nangnongdanang-1.jpg
Đi dọc đường phố ở Đà Nẵng vào những ngày này, không khó để bắt gặp người đi đường trùm áo, mũ kín mít từ đầu đến chân. Ảnh: Thanh Hương - Thu Hà
tp-nangnongdanang-2a.jpg
tp-nangnongdanang-2d.jpg
tp-nangnongdanang-2c.jpg
tp-nangnongdanang-2b.jpg
Nắng đổ lửa trên công trường giữa phố.
tp-nangnongdanang-3a.jpg
tp-nangnongdanang-3b.jpg
tp-nangnongdanang-3c.jpg
Rất nhiều công việc "chạy trời không khỏi nắng".
tp-nangnongdanang-11.jpg
Để giữ cho cây xanh trong thành phố luôn tươi tốt, những công nhân chăm sóc cây xanh cũng phải đội nắng để hoàn thành công việc. “Nhiệt độ những ngày qua tăng cao đột biến, công ty cũng có trang bị đầy đủ nước nôi. Mặc dù làm ngoài nắng cũng có mệt, nhưng tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”, anh Nguyễn Văn Mười (công nhân Công ty Công viên - cây xanh Đà Nẵng) chia sẻ.

tp-nangnongdanang-10b.jpg
tp-nangnongdanang-10a.jpg
Ngay từ sáng sớm, không khí đã bắt đầu oi bức. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, chị Trần Thị Bích Ly (công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết: “Những ngày nắng nhiều, tôi phải điều chỉnh thời gian làm việc sớm hơn. Nếu như công ty quy định làm việc từ 4 giờ đến 9 giờ sáng, thì mình đi làm sớm hơn rồi tự kết thúc công việc”.
tp-nangnongdanang-7a.jpg
tp-nangnongdanang-7b.jpg
Nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại trạm Nam Trân phường Hòa Khánh giữa nắng lửa vẫn luôn tập trung đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu qua lại.
tp-nangnongdanang-6b.jpg
tp-nangnongdanang-6a.jpg
Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải khắc phục những sự cố thoát nước trên đường phố.
tp-nangnongdanang-5.jpg
Phút giây hiếm hoi nghỉ ngơi tránh nắng
tp-nangnongdanang-9a.jpg
tp-nangnongdanang-9b.jpg
Mưu sinh giữa nắng nóng với xấp vé số trên tay.
tp-nangnongdanang-8b.jpg
tp-nangnongdanang-8a.jpg
Vòng quay mưu sinh vẫn không dừng lại.
tp-nangnongdanang-12c.jpg
tp-nangnongdanang-12b.jpg
tp-nangnongdanang-12a.jpg
Mồ hôi vẫn đổ xuống ruộng đồng Hòa Liên, Hòa Vang.
tp-nangnongdanang-14b.jpg
tp-nangnongdanang-14a.jpg
Trạm nước miễn phí tại số 330 Tôn Đức Thắng phường Hòa Khánh từ lâu đã là điểm dừng chân quen thuộc, giải nhiệt cho người dân mưu sinh giữa nắng gắt. Ảnh: Thanh Hương -Thu Hà
Thanh Hương - Thu Hà
#Đà Nẵng #nắng nóng #mưu sinh #công nhân #thời tiết khắc nghiệt #bảo vệ sức khỏe #giao thông #chảo lửa #lò lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe