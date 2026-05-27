Nắng nóng gay gắt, CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe khi đi cao tốc

Lê Tuấn

TPO - Cục CSGT vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ xe nổ lốp khi di chuyển trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.

Theo Cục CSGT, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở.

Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cục CSGT cảnh báo rằng: "Chỉ một chiếc lốp gặp sự cố ở tốc độ cao cũng có thể khiến cả hành trình gặp nguy hiểm". Ảnh: Cục CSGT

Trưa 25/5/2026, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra một trường hợp xe ô tô bị nổ lốp khi đang lưu thông. Sự việc xảy ra như một lời cảnh báo đối với các tài xế di chuyển đường dài trong điều kiện thời tiết nắng gắt.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo đó, lái xe cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp trước khi khởi hành, không chạy quá tốc độ trong thời tiết nắng nóng và tránh chở quá tải. Tài xế cũng nên chủ động dừng nghỉ, kiểm tra xe khi đi đường dài.

Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục CSGT còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khuyến cáo của cục CSGT để phòng ngừa tai nạn do nổ lốp xe trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT

Ngoài ra, khi phát hiện xe có hiện tượng rung lắc bất thường, có thể do lốp gặp vấn đề, người điều khiển cần giảm tốc và nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn (làn dừng khẩn cấp) để kiểm tra và xử lý. Cần tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các xe khác.

