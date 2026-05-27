Toyota Fortuner đời mới sắp ra mắt

TPO - Theo truyền thông Ấn Độ, thế hệ mới của mẫu SUV Toyota Fortuner dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu trước khi năm tài chính hiện tại khép lại.

Nguồn tin GaadiWaadi cho hay Toyota có thể sẽ ra mắt Fortuner thế hệ tiếp theo trên toàn cầu vào cuối năm tài chính 2026. Mẫu xe mới dự kiến ​​sẽ bắt đầu được sản xuất và mở bán tại các thị trường quốc tế sau đó.

Ở châu Á, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ là một trong những thị trường đầu tiên có xe sau màn ra mắt toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Fortuner luôn nằm trong nhóm sản phẩm đóng góp doanh số ổn định nhất của Toyota tại thị trường tỷ dân này.

Những hình ảnh xe chạy thử xuất hiện gần đây cho thấy quá trình phát triển đang được Toyota đẩy nhanh đáng kể.

Một bản phác họa thiết kế của Toyota Fortuner thế hệ mới.

Khoang cabin được dự đoán sẽ là khu vực thay đổi mạnh nhất trên Fortuner thế hệ mới. Xe có thể được trang bị hai màn hình 12,3 inch gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, đi kèm công nghệ kết nối và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, hệ thống điều hòa nâng cấp và gói hỗ trợ lái ADAS toàn diện hơn.

Tham khảo nội thất của bán tải Hilux mới - mẫu xe chung nền tảng với Fortuner.

Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng với Toyota Fortuner, trong bối cảnh nhiều đối thủ đang chạy đua nâng cấp trang bị và công nghệ.

Về nền tảng, mẫu SUV này dự kiến chuyển sang sử dụng khung gầm TNGA-F dạng body-on-frame mới của Toyota, hiện đã được áp dụng trên thế hệ mới của Toyota Hilux.

Nền tảng này hứa hẹn cải thiện độ cứng thân xe, nâng cao khả năng vận hành cả trên đường trường lẫn off-road nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ vốn là điểm mạnh của Fortuner.

Thiết kế ngoại thất cũng được thay đổi đáng kể, với nhiều nét tương đồng với mẫu bán tải Hilux thế hệ mới. Phần đầu xe xuất hiện cụm đèn LED thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt mở rộng cùng cản trước tạo hình thể thao hơn.

Bản dựng đồ họa so sánh thiết kế dự kiến của Toyota Fortuner thế hệ mới với đời cũ. Ảnh: Theottle

Thân xe vẫn duy trì kiểu dáng cơ bắp quen thuộc nhưng có thêm các đường gân sắc nét, trụ xe tinh chỉnh và bộ mâm thiết kế mới.

Phía sau, Fortuner thế hệ mới có thể sở hữu dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng cùng dòng chữ “Fortuner” đặt giữa cửa hậu – phong cách đang xuất hiện trên nhiều mẫu SUV Toyota toàn cầu gần đây.

Ngoài ra, Toyota nhiều khả năng sẽ bổ sung tùy chọn hybrid cho Fortuner tại một số thị trường quốc tế, tương tự định hướng hãng đang áp dụng với Toyota Innova HyCross và Toyota Urban Cruiser Hyryder tại Ấn Độ.

Dẫu vậy, hiện vẫn chưa rõ phiên bản hybrid có xuất hiện ngay từ thời điểm ra mắt hay không. Điều này sẽ còn phụ thuộc vào chiến lược giá bán cũng như nhu cầu thực tế tại từng thị trường.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện được phân phối chính hãng với 2 biến thể là bản tiêu chuẩn và bản Legender. Mẫu SUV Nhật Bản này cạnh tranh với những đối thủ như Ford Everest, Isuzu MU-X và Mitsubishi Pajero Sport.

