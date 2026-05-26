Xe điện đầu tiên của Ferrari lộ diện

TPO - Sau nhiều tháng chỉ hé lộ thông tin nhỏ giọt, Ferrari cuối cùng đã chính thức trình làng mẫu xe điện đầu tiên mang tên Luce.

Theo Motor1, đây là một trong những mẫu xe được chờ đợi và bàn tán nhiều nhất của hãng xe Ý trong những năm gần đây.

Ferrari Luce được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới, sử dụng bốn mô-tơ điện với công suất tối đa lên tới 1.050 mã lực. Theo Ferrari, mẫu xe này sở hữu cảm giác lái “khác biệt hoàn toàn” so với bất kỳ mẫu xe điện hiệu suất cao nào hiện nay.

Thiết kế của Luce cũng là điểm gây chú ý lớn. Xe được phát triển với sự tham gia của studio LoveFrom – studio do Jony Ive, cha đẻ thiết kế iPhone sáng lập.

Dù vậy, Ferrari cho biết yếu tố khí động học và hiệu năng vận hành vẫn là ưu tiên hàng đầu trước khi đội ngũ thiết kế hoàn thiện phần tạo hình cuối cùng.

Mẫu xe có chiều dài gần tương đương Tesla Model S nhưng thấp hơn khoảng 5 cm so với Ferrari Purosangue. Ferrari đặc biệt nhấn mạnh hệ số cản gió chỉ 0,254 Cd mà không cần sử dụng cánh gió chủ động.

Ngoại thất nổi bật với khoang cabin màu đen dạng “giọt nước”, thân xe nhôm ôm sát cấu trúc trung tâm cùng cụm đèn hậu tròn truyền thống. Bộ mâm kích thước 23 inch phía trước và 24 inch phía sau, lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Ferrari thương mại.

Khoang nội thất mang nét tối giản nhưng cao cấp với nhiều chi tiết nhôm và kính. Ferrari không lắp quá nhiều màn hình như xu hướng hiện nay. Hành khách phía trước có thể xoay màn hình trung tâm về phía mình thay vì sử dụng màn hình riêng.

Giống như Purosangue, mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari sử dụng cơ cấu cửa mở ngược phía sau. Cốp xe mở lên như một chiếc hatchback, với kính sau được gắn bản lề vào cửa hậu thay vì cố định vào nóc xe.

Đáng chú ý, Ferrari Luce có cấu hình 5 chỗ ngồi thực thụ nhờ loại bỏ đường hầm truyền động giữa xe. Khoang hành lý dung tích hơn 597 lít – lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Ferrari.

Về vận hành, mỗi bánh xe được trang bị một mô-tơ điện độc lập do Ferrari tự phát triển tại Maranello. Hai mô-tơ sau cho công suất 355 kW mỗi bên, trong khi hai mô-tơ trước đạt 105 kW mỗi bên. Hệ dẫn động này cho phép xe kiểm soát mô-men xoắn độc lập từng bánh và hỗ trợ đánh lái bánh sau.

Ferrari đưa ra nhiều chế độ vận hành khác nhau. Ở chế độ Range, xe chỉ dùng dẫn động cầu sau với công suất 430 mã lực. Chế độ Performance nâng công suất lên 986 mã lực và tốc độ tối đa 310 km/h. Khi kích hoạt Launch Control, xe đạt toàn bộ 1.050 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây và 0-200 km/h sau 6,8 giây.

Thay vì giả lập hộp số như nhiều xe điện hiệu suất cao khác, Ferrari trang bị hệ thống Torque Shift Engagement cho phép người lái điều chỉnh độ phản hồi mô-men xoắn và mức tái tạo năng lượng thông qua lẫy chuyển số phía sau vô-lăng.

Khối pin 800V được tích hợp như một phần kết cấu khung gầm, giúp hạ thấp trọng tâm xe gần 9,5 cm so với Purosangue. Ferrari cho biết cảm giác lái mang lại tương đương một mẫu xe nhẹ hơn khoảng 400 kg.

Pin được phát triển cùng công ty Hàn Quốc SK On, có hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Đáng chú ý, kiến ​​trúc pin đã được thiết kế để hỗ trợ các thế hệ pin tương lai chưa được bán trên thị trường.

Ferrari cũng phát triển hệ thống âm thanh riêng cho Luce. Thay vì giả lập tiếng động cơ V8, hệ thống sẽ thu nhận rung động thực tế từ mô-tơ điện và khung gầm để tạo ra âm thanh đặc trưng cho xe điện hiệu suất cao.

Ferrari Luce có giá khởi điểm từ 550.000 euro (khoảng 16,88 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Hãng xe Ý cho biết đây là phiên bản sản xuất thương mại hàng loạt, không phải bản giới hạn.