Xe BMW đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên một tuyến cao tốc thuộc bang Massachusetts (Mỹ). Hình ảnh camera cho thấy một chiếc BMW đi ngược chiều bất ngờ lao qua dải phân cách, đâm trực diện một ô tô và va chạm nhiều xe khác.

Theo hình ảnh từ camera hành trình được ghi lại chiếc BMW 4-Series Gran Coupe màu đen (hoặc phiên bản thuần điện i4) bất ngờ chệch khỏi phần đường đúng chiều, sau đó tăng tốc băng qua dải phân cách giữa hai làn đường lưu thông.

Video hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: WCVB Channel5 Boston

Chiếc xe thể thao này suýt va chạm với một SUV màu bạc trước khi đâm trực diện vào xe gắn camera. Theo Carscoops, chính quyền địa phương cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện sau vụ việc, may mắn chấn thương không nguy hiểm tới tính mạng.

Hình ảnh trên cao của đài WCVB cho thấy chiếc xe bị đâm là một mẫu Acura Integra. Ngoài ra, một chiếc Honda Fit màu cam và một sedan màu đen khác cũng bị cuốn vào vụ tai nạn.

Vụ việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn trên các tuyến cao tốc tại Massachusetts, đặc biệt là tình trạng xe đi ngược chiều đang có xu hướng gia tăng.

Theo NBC Boston, từ năm 2020 đến 2025 đã xảy ra 338 vụ tai nạn do xe đi ngược chiều trên các tuyến cao tốc có dải phân cách tại Massachusetts, khiến 42 người thiệt mạng. Trước thực trạng này, bang Massachusetts đang xem xét mở rộng chương trình cảnh báo xe đi ngược chiều bằng đèn nháy năng lượng mặt trời và hệ thống camera giám sát tại các lối ra vào cao tốc.