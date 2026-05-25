Mua VinFast VF MPV 7 trong tháng 5, nhận đủ ‘bộ ba’ ưu đãi hàng chục triệu đồng

Sở hữu không gian 7 chỗ rộng rãi, động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc, VinFast VF MPV 7 đang là chiếc xe lý tưởng dành cho các gia đình Việt. Đặc biệt, tháng 5/2026 là thời điểm tiếp cận dòng xe này dễ dàng nhất nhờ bộ ba ưu đãi từ VinFast.

Chiếc xe “sinh ra cho gia đình đông người”

Theo anh Chu Hữu Thọ (AutoBikes Vietnam), điểm khiến VinFast VF MPV 7 tạo khác biệt đầu tiên nằm ở không gian nội thất.

“Đây là một chiếc xe 7 chỗ đích thực. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, VF MPV 7 cho cảm giác rộng rãi vượt trội trong phân khúc, đặc biệt khi so sánh với các mẫu MPV xăng phổ biến như Toyota Veloz hay Mitsubishi Xpander”, anh Thọ nhận xét.

Theo anh, không gian ở cả ba hàng ghế đều thoải mái. Trang bị tiện nghi trên xe được thiết kế hướng đến người dùng gia đình như ghế bọc da nhân tạo, điều hòa tự động làm mát sâu cùng cửa gió ở cả ba hàng ghế. Bởi vậy, VF MPV 7 phù hợp với các gia đình từ 5-7 thành viên, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

VF MPV 7 còn ghi điểm với anh Thọ nhờ chất lượng vận hành. Anh nhận xét thân vỏ chắc chắn kết hợp hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau là cấu hình mang lại cảm giác êm ái khi di chuyển.

“Cả người lái và hành khách khi ngồi trên xe đều sẽ có cảm giác dễ chịu nhờ hệ thống treo được tối ưu. Xe cũng cách âm tốt”, anh Thọ chia sẻ.

Trong khi đó, reviewer Tới Nguyễn (kênh OneShot Review) đánh giá cao khả năng vận hành của VF MPV 7 nhờ khối động cơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm – thuộc nhóm mạnh hàng đầu phân khúc MPV phổ thông hiện nay.

Reviewer này cho biết sức mạnh động cơ kết hợp với khung gầm chắc chắn giúp chiếc xe vận hành mượt mà ở gần như mọi dải tốc độ.

“Các mẫu xe xăng khi chở đủ tải chắc chắn sẽ phải đạp lún ga để vượt xe khác, trong khi với VF MPV 7, chỉ cần đạp nhẹ ga là xe lập tức vọt lên rất nhanh, ngay cả ở chế độ Eco”, anh Tới nhận định. Theo reviewer này, khả năng tăng tốc tức thời cũng là yếu tố an toàn quan trọng trong những tình huống cần vượt xe trên quốc lộ hoặc cao tốc.

“Nuôi” xe 7 chỗ chưa bao giờ dễ đến thế

So với các dòng xe xăng, VF MPV 7 còn tạo lợi thế lớn nhờ khả năng tiết kiệm chi phí vận hành. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp mẫu MPV điện của VinFast ngày càng thu hút người dùng Việt.

Hiện tại, người dùng VF MPV 7 được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm công cộng tối đa 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029. Theo anh Chu Hữu Thọ, với nhu cầu của người dùng xe gia đình trong đô thị hiện nay, tần suất này là thoải mái.

Kể cả ngoài thời gian ưu đãi, chi phí sạc VF MPV 7 vẫn rất tiết kiệm. Theo tính toán của anh Thọ, với bộ pin dung lượng 60 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 450 km, mỗi lần sạc đầy chỉ tốn khoảng 200.000 đồng. “Nếu chia trung bình ra thì VF MPV 7 chỉ tốn khoảng 500 đồng cho mỗi km di chuyển, quá tiết kiệm. Đó là lý do người người nhà nhà chọn chiếc xe 7 chỗ này”, anh Thọ khẳng định.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn xe xăng do hệ truyền động đơn giản hơn. Chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km – gấp khoảng 3 lần nhiều mẫu xe xăng phổ thông hiện nay – cũng giảm bớt tần suất phải vào xưởng cho người dùng. Từ kinh nghiệm với các dòng xe điện VinFast, anh Thọ chia sẻ mỗi lần bảo dưỡng chỉ cần chi ra vài trăm nghìn đồng.

Trong tháng 5/2026, VF MPV 7 đang đi kèm hàng loạt ưu đãi, giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu cho khách hàng Việt. Xe đang được miễn 100% lệ phí trước bạ và được hỗ trợ 6% trên giá niêm yết từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” từ VinFast. Mua xe từ nay tới 31/5, người dùng được tặng 2 năm bảo hiểm, có thể quy đổi thành 15 triệu đồng. Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trước thời hạn trên, VinFast ưu đãi thêm 3%, đưa tổng mức giảm trực tiếp lên tới gần 90 triệu đồng.

“Chi phí sở hữu của VF MPV 7 đang rất cạnh tranh, chi phí sử dụng lại tiết kiệm nhờ giá bảo dưỡng thấp và được miễn phí sạc. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, mẫu xe này càng cho thấy sức hấp dẫn lớn”, anh Thọ kết luận.

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí từ không gian rộng, khả năng vận hành êm ái cho tới chi phí sử dụng thấp, VF MPV 7 đang là lựa chọn hàng đầu cho gia đình. Tháng 4/2026, VF MPV 7 cũng đạt doanh số ấn tượng 2.526 xe tới tay khách hàng, chứng minh sức hút trong phân khúc MPV 7 chỗ nói riêng và thị trường xe Việt nói chung.