Đâm phải bò trên cao tốc, ô tô nát đầu, tung nắp ca-pô

TPO - Chiếc ô tô con di chuyển với tốc độ gần 100 km/h bất ngờ đâm trúng con bò nhảy qua dải phân cách cứng. Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Đồng Nai.

Lê Tuấn

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hôm 24/5, đoạn qua xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc gần 100 km/h thì bất ngờ xuất hiện một con bò từ dải phân cách lao sang phần đường xe chạy. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến tài xế không thể đánh lái để tránh, dẫn tới cú tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến con bò bị hất văng. Phần đầu ô tô hư hỏng nặng, nắp capo bật tung và túi khí trong xe cũng bung ra. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có phương tiện nào lưu thông song song nên không xảy ra va chạm liên hoàn và chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gia súc thả rông xuất hiện trên các tuyến quốc lộ và đường có tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm việc thả rông súc vật trên đường bộ, đặc biệt là cao tốc. Điều 603 Bộ luật Dân sự cũng quy định chủ sở hữu súc vật phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra, bao gồm chi phí sửa chữa phương tiện, thiệt hại tài sản và các tổn thất liên quan. Trong trường hợp tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng về người, chủ gia súc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

