Clip: Xe máy phóng nhanh đâm đuôi ôtô, hai người văng sang vỉa hè

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi hai thanh niên đi xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào đuôi xe khách 16 chỗ đang rẽ trái qua đường.

Lê Tuấn

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khi đi đến ngã ba vắng người, chiếc xe 16 chỗ dù đã có dấu hiệu giảm tốc nhẹ nhưng cú chuyển hướng rẽ trái sau đó vẫn khá gấp.

Khi đuôi xe ô tô chuẩn bị qua hết vạch tim đường thì có hai thanh niên điều khiển xe máy lao tới với tốc độ cao. Người lái đã cố gắng phanh gấp nhưng vẫn không kịp dừng xe, dẫn tới đâm mạnh vào phần đuôi xe khách.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người bị hất văng sang vỉa hè phía làn đường đối diện. Một trong hai nạn nhân thậm chí bị văng cả mũ bảo hiểm trước khi tiếp đất.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ nát và văng tung tóe trên mặt đường. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong của hai người đi xe máy.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bình luận. Nhiều người cho rằng việc di chuyển với tốc độ cao khi qua khu vực giao cắt là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nghiêm trọng này.

