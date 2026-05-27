Hà Nội: Xã An Khánh dự kiến thu hồi 193 đất để triển khai 62 dự án

TPO - Dự kiến, giai đoạn 2026- 2030, xã An Khánh sẽ thu hồi hơn 193 ha đất để triển khai 62 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết thông qua danh mục 3.1333 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi đất là 24.824,03ha để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo danh mục, An Khánh là xã có tới 62 dự án thu hồi đất với diện tích khoảng 193,26 ha. Trong đó, dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết HĐND thành phố năm 2025 là 26 dự án (diện tích 54,59 ha) và dự án đăng ký mới là 36 dự án (diện tích 138,67 ha).

Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh

Trong số 62 dự án thu hồi đất, có nhiều dự án giao thông, dự án chống ngập như: Dự án Đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa bàn xã An Khánh); Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Phủ bắc qua sông Đáy; Hoàn thiện tuyến đê tả Đáy đoạn từ K10+200 đến K14+700 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021- 2025 (địa phận xã An Khánh); Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2.

Việc triển khai dự án giao thông, dự án chống ngập giúp địa phương giải quyết điểm về đô thị và tình trạng ngập úng. Đồng thời, góp phần hoàn thiện, khớp nối hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai hàng loạt dự án xây mới trường học. Ví như, dự án xây dựng trường mầm non Vân Côn C; Xây dựng thay thế trường mầm non Vân Côn В; Xây dựng trường tiểu học Đông La 2; Xây dựng thay thế trường Tiểu học Vân Côn.

Tương tự, phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm đa số với 46 dự án với diện tích đất thu hồi khoảng 96ha.

Theo danh mục, phường sẽ triển khai hàng loạt tuyến đường mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân; ngõ 72 Thụy Khuê; tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ...