Phát động phong trào thi đua 'Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp'

TPO - Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ký ban hành Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp



Đề án hướng tới việc tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn quốc, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường; hình thành nếp sống văn minh, thân thiện, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Theo đề án, việc triển khai phong trào thi đua phải thực hiện đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Nội dung thi đua phải rõ tiêu chí, gắn với từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, đối tượng, địa bàn; kết quả thi đua phải rõ mô hình, sản phẩm và phải được công nhận thông qua đánh giá, bình xét cụ thể.

“Việc triển khai phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thực hiện tốt chế độ giao ban, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; chú trọng các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy sự tham gia tự nguyện, tự giác của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân”, đề án nêu rõ.

Theo đề án, nội dung thi đua gồm: Thi đua xây dựng “Gia đình xanh - sạch - đẹp”; Thi đua xây dựng “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”; Thi đua xây dựng “Xã, phường xanh - sạch - đẹp”; Thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp”; Thi đua xây dựng “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”, với nhiều tiêu chí cụ thể.

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam giúp Ban Chỉ đạo phong trào ở Trung ương ban hành bộ tiêu chí khung hướng dẫn trong toàn quốc. Trên cơ sở bộ tiêu chí khung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương giúp Ban Chỉ đạo phong trào ban hành bộ tiêu chí cụ thể phù hợp với địa phương, đơn vị, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, minh bạch, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Khen thưởng cấp toàn quốc tổ chức định kỳ 5 năm hai lần

Về hình thức khen thưởng, theo đề án, sẽ có khen thưởng cấp cơ sở (định kỳ hằng năm): Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cho các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình xanh - sạch - đẹp” tiêu biểu. Giấy khen của UBND cấp xã cho các khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp” tiêu biểu cấp xã. Giấy khen của UBND cấp xã cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đạt danh hiệu xanh - sạch - đẹp tiêu biểu.

Khen thưởng cấp tỉnh được tổ chức định kỳ hằng năm, gồm: Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh cho các “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp” tiêu biểu cấp tỉnh. Bằng khen của UBND cấp tỉnh cho xã, phường và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thuộc cấp tỉnh quản lý đạt danh hiệu xanh - sạch - đẹp tiêu biểu.

Khen thưởng cấp toàn quốc sẽ tổ chức định kỳ 5 năm hai lần, gồm: Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các khu dân cư, xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp tiêu biểu toàn quốc được bình chọn từ các địa phương, đơn vị. Đề xuất Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu dân cư, xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thành tích tiêu biểu, có sức tác động lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên

Trong tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp Trung ương, có trách nhiệm tham mưu, ban hành các hướng dẫn và tổ chức triển khai phong trào thi đua trong phạm vi cả nước. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phát động phong trào; chỉ đạo xây dựng, lựa chọn, nhân rộng các mô hình điểm; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định…

Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, phát động triển khai phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của tổ chức mình; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, lan tỏa phong trào trong cộng đồng.

Trong đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong triển khai phong trào. Tổ chức, duy trì các hoạt động như “Chiến dịch hè xanh tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, các chiến dịch làm sạch môi trường; Triển khai mô hình “Trường học xanh - không rác”, xây dựng lực lượng “đại sứ môi trường” trong học sinh, sinh viên; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư, sông, hồ, kênh, mương; ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động giới trẻ thực hiện lối sống xanh.