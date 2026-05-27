Cắt nửa lưỡi cứu bệnh nhân ung thư bằng kĩ thuật vi phẫu hiện đại

TPO - Các bác sĩ khoa Ngoại Đầu - cổ, Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 33 tuổi mắc ung thư lưỡi bằng kĩ thuật vi phẫu hiện đại.

Đây hiện là một trong những phương pháp tiên tiến nhất trong điều trị và tạo hình ung thư vùng hàm mặt, giúp tối ưu hiệu quả điều trị triệt căn đồng thời bảo tồn chức năng và thẩm mĩ cho người bệnh.

Bệnh nhân N.V.V. (trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài suốt 4 tháng. Dù đã tự uống và bôi thuốc nhiều lần nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Khi đến khám tại Bệnh viện K, các bác sĩ phát hiện trong khoang miệng người bệnh có khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nam bệnh nhân.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy – một dạng ung thư xuất phát từ lớp tế bào bề mặt của lưỡi. May mắn, bệnh chưa di căn hạch và chưa xâm lấn sang các vùng lân cận.

Theo bác sĩ, TS.Ngô Xuân Quý, ung thư lưỡi là một trong những bệnh lí ác tính phổ biến ở khoang miệng nhưng giai đoạn đầu rất dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc các tổn thương lành tính khác nên nhiều người chủ quan.

“Khối u của bệnh nhân có kích thước khoảng 2x2,5 cm. Hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy u kích thước 26x10 mm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. Người bệnh được phát hiện ở giai đoạn II, khối u còn khu trú, chưa di căn hạch cổ hay di căn xa nên khả năng điều trị khỏi khá cao, tỉ lệ đạt khoảng 70-80% nếu điều trị đúng phác đồ”, bác sĩ Quý cho biết.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và ngăn nguy cơ tái phát.

Theo các bác sĩ, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật đóng vai trò quyết định trong điều trị triệt căn bởi loại ung thư này thường đáp ứng kém với hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những phẫu thuật khó do lưỡi có hệ thống mạch máu và dây thần kinh phức tạp, liên quan trực tiếp đến chức năng nói, nuốt và cảm giác.

Không chỉ cắt bỏ khối u, ê-kíp phẫu thuật còn phải xử lí bài toán tái tạo hình thể và chức năng cho người bệnh sau khi mất một phần lớn lưỡi. Nếu khâu đóng thông thường, người bệnh có nguy cơ biến dạng lưỡi nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến ăn uống, phát âm và tâm lí.

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ đã áp dụng kĩ thuật tạo hình vi phẫu. Ê-kíp lấy vạt da ở cẳng tay của chính bệnh nhân để tái tạo phần lưỡi bị khuyết. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối các mạch máu và dây thần kinh siêu nhỏ nhằm nuôi sống phần mô tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để bảo đảm chức năng nói và nuốt, đồng thời không ảnh hưởng đến đường thở nên người bệnh không phải mở khí quản sau mổ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, ca mổ diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể ăn uống bằng đường miệng và giao tiếp tương đối tốt.

Các chuyên gia khuyến cáo, ung thư lưỡi thường có biểu hiện sớm khá mờ nhạt như loét miệng kéo dài, nổi mụn nhỏ, sùi loét hoặc đau rát trong khoang miệng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở lưỡi, má hoặc niêm mạc miệng, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị bệnh.

