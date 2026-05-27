Thanh tra Chính phủ được xử lý vụ việc dấu hiệu tham nhũng liên quan từ giám đốc sở hoặc tương đương

Luân Dũng

TPO - Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đối với người giữ chức vụ từ thứ trưởng trở lên; người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương…

Bổ sung hình thức giải trình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 184/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 134/2021.

Nghị định 184 bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện trách nhiệm giải trình và hình thức giải trình. Theo đó, nguyên tắc giải trình phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan và công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức.

(Ảnh minh họa)

Về hình thức giải trình, được thực hiện qua hai hình thức là giải trình trực tiếp tại các cuộc họp/buổi làm việc hoặc giải trình bằng văn bản.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về 7 hành vi vi phạm trách nhiệm giải trình, như: không thực hiện giải trình khi có yêu cầu hợp pháp; cố ý giải trình không đầy đủ, không trung thực; cố ý kéo dài thời gian giải trình; cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện yêu cầu giải trình...

Điểm mới đáng chú ý, quy định hiện hành chỉ dừng lại ở việc kiểm tra và xử lý vi phạm của cấp dưới mà chưa nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trong lần sửa đổi này, người đứng đầu phải "chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình" trong cơ quan, đơn vị mình.

Rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra

Về thẩm quyền, Nghị định đã bổ sung một chương mới để phân định rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đối với người giữ chức vụ từ thứ trưởng trở lên; người công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý; người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương…

Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền đối với người công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thanh tra tỉnh có thẩm quyền đối với người công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định rõ trách nhiệm khi thanh tra, các cơ quan phải làm rõ hành vi tham nhũng, thiệt hại kinh tế, vai trò của người đứng đầu và kiến nghị hình thức xử lý cũng như các biện pháp xử lý tài sản tham nhũng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá. Kết quả đánh giá phải được công khai, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

#tham nhũng #Thanh tra Chính phủ #thứ trưởng #giám đốc sở #quản lý nhà nước #phòng chống tham nhũng #công vụ

