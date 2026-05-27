Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh lên phương án sắp xếp thôn, bản, khu phố

Hoàng Dương

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, bản, khu phố và báo cáo trước ngày 3/6/2026 nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 2075/UBND-TH để triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, việc sắp xếp thôn, bản, khu phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ cũng như yêu cầu quản lý thực tiễn của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

tp-quocnam-dji-0010.jpg
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương lên phương án sắp xếp lại thôn, khu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/6.

Quá trình triển khai phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù như lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Đồng thời, việc sắp xếp phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng tại cơ sở.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại. Trong đó, phương án phải bao gồm nội dung kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Các địa phương phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, hoàn thành trước ngày 3/6/2026.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án đối với các thôn, bản, khu phố chưa bảo đảm tiêu chí; đồng thời tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố năm 2026 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/6/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc sắp xếp cũng như chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #sắp xếp thôn #khu phố #chính quyền địa phương #phương án #sắp xếp nhân sự #sắp xếp dân cư #chính quyền 2 cấp #tỉnh Quảng Ninh #UBND tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe