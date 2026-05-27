Kim Soo Hyun phá vỡ sự im lặng

TPO - Kim Soo Hyun lên tiếng sau khi YouTuber Kim Se Ui - người nhiều lần cáo buộc nam diễn viên hẹn hò trẻ vị thành niên, liên quan đến cái chết của Kim Sae Ron - bị bắt. Nam diễn viên khẳng định thông tin lan truyền được xác định là sai sự thật sau quá trình điều tra.

Ngày 27/5, công ty quản lý Gold Medalist phát thông cáo cho biết những nghi vấn và tài liệu do phía Garo Sero đưa ra về việc Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ dưới 18 tuổi là sai sự thật. Điều này được cơ quan chức năng kết luận sau quá trình điều tra. Kim Soo Hyun cảm ơn cơ quan có thẩm quyền vì làm rõ vụ việc dựa trên chứng cứ khách quan.

“Thông qua các thủ tục pháp lý và điều tra kỹ lưỡng, sự thật cuối cùng được chứng minh. Cảm ơn khán giả tin tưởng và chờ đợi Kim Soo Hyun suốt thời gian qua”, phía Gold Medalist cho biết thêm.

Công ty nhắc lại phát biểu của nam diễn viên tại họp báo năm 2025, sau khi Kim Soo Hyun vướng ồn ào: “Tôi không yêu cầu mọi người tin tôi. Tôi nhất định chứng minh điều đó”.

Gold Medalist cho biết thêm một năm qua Kim Soo Hyun tập trung làm rõ các cáo buộc sai sự thật, minh oan cho bản thân.

Kim Soo Hyun được giải oan vụ hẹn hò Kim Sae Ron ở tuổi vị thành niên.

Ngày 26/5, tòa án quận trung tâm Seoul phát lệnh bắt giữ Kim Se Ui với lý do có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn. Người này bị cáo buộc nhiều lần phát tán thông tin cho rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đưa ra cáo buộc liên quan đến nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên.

Ngoài tội danh phỉ báng, Kim Se Ui còn bị điều tra với nghi vấn sử dụng AI chỉnh sửa file ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron, phát tán hình ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun.

Tháng 3/2025 Kim Soo Hyun cho biết từng hẹn hò Kim Sae Ron, nhưng phủ nhận mối quan hệ diễn ra khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành. Nam diễn viên khởi kiện Kim Se Ui cùng các bên liên quan với cáo buộc phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật.

Sau khi Kim Se-ui bị bắt giữ, luật sư Lee Seung-jae của Lee & Partners nhận định đây là trường hợp hiếm bởi các vụ phỉ báng thông thường ít khi dẫn đến lệnh bắt trước xét xử. Theo luật sư, việc tòa án chấp thuận lệnh bắt cho thấy cơ quan tố tụng đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc ở mức cao, song mức án cuối cùng vẫn phụ thuộc quá trình điều tra và xét xử.