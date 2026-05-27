Tóc Tiên ngồi không cũng bị vạ lây

TPO - "Em" phiên bản kết hợp giữa Soobin và Binz là sản phẩm âm nhạc hot nhất trên thị trường hiện tại. Nghịch lý ở chỗ, sức hút của ca khúc lại đến từ cái tên không mấy liên quan đến 2 rapper/ca sĩ là Tóc Tiên.

Vụ ly hôn giữa Hoàng Touliver và Tóc Tiên một lần nữa được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Mọi thứ xuất phát từ ca khúc Em nằm trong album đầu tay của Binz. Soobin góp giọng cùng Binz, tung lên mạng xã hội một thước phim ngắn với hình ảnh mập mờ cô dâu và chú rể đứng ở 2 đầu Cây Thánh giá. Cộng đồng mạng cho rằng Binz và Soobin ẩn ý nhắc tới đám cưới một thời của Touliver và Tóc Tiên.

Và rồi, một loạt ý kiến đào xới, bàn tán trở lại vụ ly hôn gây rúng động showbiz Việt. Một bộ phận khán giả ngả về phía Touliver, tiếc cho nam producer vì chuyện tình cảnh gặp trục trặc. Một nhóm khán giả lại chỉ trích 2 nghệ sĩ vốn không liên quan đến câu chuyện, khiến vụ việc gây chú ý trở lại. Và Tóc Tiên, từ một người không liên quan đến dự án, bất ngờ bị nhắc tên tràn lan và một lần nữa bị xâm phạm đời tư từ không ít bình luận ác ý trên mạng.

Hình ảnh trong ca khúc Em khiến khán giả liên tưởng tới câu chuyện Touliver và Tóc Tiên.

Những câu hát ẩn ý

Em là sản phẩm âm nhạc được Binz phát hành từ trước. Khi Soobin góp giọng, ca khúc được đông đảo khán giả đánh giá nâng tầm, cuốn hút hơn hẳn về các khía cạnh âm nhạc. Mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu không xuất hiện nhiều chi tiết khiến khán giả liên tưởng đến Tóc Tiên ngay lập tức, kèm theo các câu hát dễ gây bàn tán như: "Quên, em quên sao? / Tại nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu".

"Nay đứng nhìn em đi / Đừng bắt anh tin / Tội điều gì cho con tim anh cũng đã vỡ nát / Em... em à... em nhớ gì. Em nhớ gì / Bên em bao lâu / Rồi một ngày bình thường em chợt mất đi cảm giác từng yêu nhau / Ta nào có gặp thêm ai / Chẳng ai sai / Vậy em đi vì đâu / Sao anh không được biết", những câu hát tiếp theo trong phân đoạn của Soobin đang được bàn tán ầm ĩ trên mạng xã hội.

Một loạt câu chuyện được cộng đồng mạng mổ xẻ xoay quanh nội dung bài hát của Binz và Soobin. Có ý kiến bàn luận về việc Touliver bị hắt hủi, phải ly hôn Tóc Tiên không rõ lý do. Nhìn chung, xu hướng bàn luận trên mạng tập trung vào việc Touliver phải chịu đựng nỗi buồn, không thể nói ra và phải nhờ bài nhạc Em giãi bày tâm sự. Ngược lại, một nhóm khán giả khác chỉ trích những người làm ra ca khúc vì đẩy Tóc Tiên vào cuộc tranh luận mà nữ ca sĩ không liên quan.

Vụ ly hôn của Tóc Tiên và Touliver kết thúc êm đẹp từ vài tháng trước. Cả hai thông báo đường ai nấy đi và giải quyết êm xuôi các thủ tục trước và sau ly hôn. Nguyên nhân thật sự khiến bộ đôi nghệ sĩ quyền lực bậc nhất showbiz Việt ly hôn, chỉ người trong cuộc mới biết.

Một khán giả để lại bình luận: "Bài hát của Soobin và Binz nhưng Tóc Tiên lại là trung tâm của mọi bàn tán. Trớ trêu thay câu chuyện giữa Touliver và Tóc Tiên lại không liên quan đến 2 ca sĩ, dù họ có là những người thân thiết đi chăng nữa. Cuối cùng, tất cả bàn tán về Tóc Tiên, một làn sóng dư luận đổ lỗi cho Tóc Tiên, bảo vệ Touliver, vì điều gì?".

"Từ bao giờ câu chuyện ly hôn giữa 2 người lại thành chất liệu cho nghệ sĩ khác viết nhạc, tạo nên những cuộc tranh cãi mập mờ mà người trong cuộc còn chưa lên tiếng?", một ý kiến khác để lại ngay bên dưới video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của Soobin.

Tóc Tiên táo bạo và lấy lại lửa nghề sau ly hôn.

Tóc Tiên sau ly hôn

Vụ ly hôn của Touliver và Tóc Tiên là cú sốc cho cả showbiz. Trước đó, bộ đôi được ngưỡng mộ vì chuyện tình cảm đi qua hơn một thập kỷ, yêu nhau nhiều năm và đi đến cái kết đẹp. Cả Touliver và Tóc Tiên đều kín tiếng trong hôn nhân, mỗi lần xuất hiện là sự hạnh phúc và gắn kết. Vài tháng trước, tin đồn cả 2 ly hôn xuất hiện nhưng đông đảo khán giả không quan tâm. Cho đến khi Tóc Tiên đăng bài thông báo, tất cả đều bất ngờ.

Sau ly hôn, Touliver không xuất hiện trước truyền thông. Khán giả chỉ thấy hình ảnh mới của nam producer qua các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội. Tóc Tiên thì khác. Nữ ca sĩ lao điên cuồng vào thị trường giải trí, tham gia một loạt dự án, chăm đi dự sự kiện và kết nối với cả showbiz để làm nội dung trên mạng xã hội.

Tóc Tiên ăn mặc táo bạo hơn sau ly hôn, xuất hiện cùng nhiều đồng nghiệp ở đa ngành nghề. Mới nhất, nữ ca sĩ vướng vào tin đồn yêu một đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng đôi bên chưa lên tiếng xác nhận.

Touliver và Tóc Tiên đến với nhau sau chuyện tình cổ tích và ly hôn trong êm đẹp, không để lại tiếng xấu cho nhau. Chính vì thế, tất cả nghĩ rằng vụ ly hôn đình đám của showbiz đã trôi qua, sẽ chẳng ai nhắc lại vì 2 nghệ sĩ đều nhanh chóng có hướng đi mới. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra vì một bài nhạc, lại đến từ góc nhìn thứ 3 và mập mờ trong nội dung câu chữ, đó là nghịch lý.

Từ khóa "Tóc Tiên" đang phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội. Những tấm ảnh cưới của Touliver và Tóc Tiên tại Đà Lạt bị đào xới lại. Và rất nhiều câu chuyện của bộ đôi khi yêu nhau, kết hôn, được khán giả nhắc lại. Bên cạnh đó là vô số lời đồn đoán, từ vấn đề của người này, người kia và cả những drama liên quan đến việc Tóc Tiên và Touliver quyết định ly hôn.

Một sản phẩm âm nhạc gắn với câu chuyện truyền thông gây bùng nổ, đó là cách tốt nhất để "viral" trên mạng. Thực tế là Em nhanh chóng đạt một triệu view, vươn lên thứ hạng cao ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Từ thành công ở Em, cả album đầu tay của Binz được kéo lên. Riêng ở khía cạnh âm nhạc, sự trở lại của Binz đang là tâm điểm của sự chú ý và nam rapper đã thành công ở bước đầu.