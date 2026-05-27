Giải trí

Dàn ái nữ nhà Tổng thống Mỹ

Tú Oanh

TPO - Ivanka, Tiffany và Lara Trump gây chú ý với loạt khoảnh khắc trên quốc đảo Bahamas - nơi diễn ra đám cưới riêng tư của Donald Trump Jr. và Bettina Anderson.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức đám cưới trên đảo tư nhân ở Bahamas diễn ra vào cuối tuần Lễ Chiến sĩ trận vong (ngày 23-24/5). Trước đó, hai người đã đăng ký kết hôn tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 21/5. Vì tổ chức riêng tư, gần như không có hình ảnh nào về hôn lễ, nhưng thế giới bên ngoài có thể có được cái nhìn thoáng qua từ chia sẻ trên mạng xã hội của các thành viên nhà Trump.
Ngày 26/5, Ivanka Trump chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường tại đám cưới của anh trai ruột. Chồng cô, Jared Kushner, cũng có mặt trong chuyến đi.
Cựu người đẹp sinh năm 1982 diện váy quây ngắn màu vàng, với họa tiết hoa trà thêu, khoe vóc dáng thon thả. Cô tạo dáng chụp ảnh cùng cháu gái, Kai Trump - con lớn của Donald Trump Jr. và người vợ đầu, Vanessa Trump.
Cô cũng được thấy tạo dáng nhí nhố cùng em gái cùng cha khác mẹ, Tiffany Trump, và em dâu, Lara Trump - vợ Eric Trump. Hậu cảnh có vẻ như là không gian của bữa tiệc tối.
Ivanka cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ trên hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng. Trong một bức ảnh, cô mặc bikini nằm đọc sách trên ghế tắm nắng. Ở khoảnh khắc khác, cựu cố vấn Nhà Trắng chèo thuyền trên biển.
Ái nữ của Tổng thống Mỹ còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thời trang đẹp mắt. Ở tuổi 45, cô khiến nhiều cư dân mạng ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, cân đối.
Không ăn diện như chị gái, Tiffany gây chú ý với thân hình thon thả sau một năm sinh con đầu lòng. Cô diện váy maxi họa tiết tôn dáng.
Cựu người mẫu sinh năm 1993 cùng chồng, doanh nhân Michael Boulos, và cháu gái Kai Trump nhảy múa trên bãi biển đêm.
Lara, diện váy dài màu cam ôm sát cơ thể, chụp ảnh cùng Eric, bảnh bao với áo sơ mi xanh nhạt và quần trắng, trước giờ tổ chức đám cưới trên bãi biển.
Khoảnh khắc dàn ái nữ Trump chung khung hình. Ai cũng tươi tắn, rạng rỡ và xinh đẹp.
Lara và Tiffany đi chơi biển trên du thuyền.
Theo nguồn tin của Page Six, đám cưới của con trai cả ông Trump diễn ra tại Little Pipe Cay, một trong những điểm đến riêng tư nhất vùng Caribbean.
Nó thuộc quần đảo Exuma Cays, Bahamas, nổi tiếng vì từng là bối cảnh cho các bộ phim bom tấn như Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của viên ngọc đen” và bộ phim James Bond kinh điển Casino Royale, với sự tham gia của Daniel Craig. Hòn đảo này được phát triển và sở hữu bởi cố tỷ phú Michael Dingman và vợ ông, Betsy Dingman - bạn của cô dâu.
Tiệc cưới hoàn toàn riêng tư và khá nhỏ gọn, chỉ mời khoảng 40 khách, bao gồm gia đình hai bên. Khách thường đến bằng trực thăng, thủy phi cơ hoặc thuyền từ Nassau, Norman Cay hoặc Staniel Cay.
Tổng thống Donald Trump không tham dự vì lý do bận rộn công việc và "tình yêu với nước Mỹ". Trong khi đó, bà Melania Trump dường như không mặn mà với các sự kiện gia đình.

Ảnh: Instagram

