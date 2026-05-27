Dàn ái nữ nhà Tổng thống Mỹ

TPO - Ivanka, Tiffany và Lara Trump gây chú ý với loạt khoảnh khắc trên quốc đảo Bahamas - nơi diễn ra đám cưới riêng tư của Donald Trump Jr. và Bettina Anderson.
Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức đám cưới trên đảo tư nhân ở Bahamas diễn ra vào cuối tuần Lễ Chiến sĩ trận vong (ngày 23-24/5). Trước đó, hai người đã đăng ký kết hôn tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 21/5. Vì tổ chức riêng tư, gần như không có hình ảnh nào về hôn lễ, nhưng thế giới bên ngoài có thể có được cái nhìn thoáng qua từ chia sẻ trên mạng xã hội của các thành viên nhà Trump.
Ngày 26/5, Ivanka Trump chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường tại đám cưới của anh trai ruột. Chồng cô, Jared Kushner, cũng có mặt trong chuyến đi.
Cựu người đẹp sinh năm 1982 diện váy quây ngắn màu vàng, với họa tiết hoa trà thêu, khoe vóc dáng thon thả. Cô tạo dáng chụp ảnh cùng cháu gái, Kai Trump - con lớn của Donald Trump Jr. và người vợ đầu, Vanessa Trump.
Ivanka cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ trên hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng. Trong một bức ảnh, cô mặc bikini nằm đọc sách trên ghế tắm nắng. Ở khoảnh khắc khác, cựu cố vấn Nhà Trắng chèo thuyền trên biển.
Ái nữ của Tổng thống Mỹ còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thời trang đẹp mắt. Ở tuổi 45, cô khiến nhiều cư dân mạng ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, cân đối.
Không ăn diện như chị gái, Tiffany gây chú ý với thân hình thon thả sau một năm sinh con đầu lòng. Cô diện váy maxi họa tiết tôn dáng.
Cựu người mẫu sinh năm 1993 cùng chồng, doanh nhân Michael Boulos, và cháu gái Kai Trump nhảy múa trên bãi biển đêm.