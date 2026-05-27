Trung Quốc lần đầu đưa tàu hộ vệ Type 054B tập trận cùng tàu sân bay

TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập cùng tàu hộ vệ mới nhất của nước này tại khu vực Tây Thái Bình Dương, gần một hòn đảo xa xôi của Tokyo.

Tàu hộ vệ Type 054B của Trung Quốc. (Ảnh: MND)

Ngày 27/5, Bộ Tham mưu liên quân Nhật Bản xác nhận thông tin Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) đã theo dõi tàu Liêu Ninh cùng 4 tàu hộ tống hoạt động cách đảo Okinotorishima - hòn đảo cực nam của Nhật Bản - khoảng 880 km về phía tây nam hôm 26/5. MSDF cũng xác nhận các tiêm kích và trực thăng trên tàu Liêu Ninh đã tiến hành hoạt động cất và hạ cánh trong ngày 27/5.

“Đây là lần đầu tiên trong năm nay quân đội Trung Quốc xác nhận và công bố việc tàu sân bay của họ hoạt động tại Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan và bảo đảm sẵn sàng cho các hoạt động giám sát trên biển và trên không xung quanh Nhật Bản”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/5.

Dù hoạt động huấn luyện tàu sân bay của quân đội Trung Quốc tại khu vực này không phải điều bất thường, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết, việc điều động tàu hộ vệ Type 054B trong chuyến huấn luyện biển xa đầu tiên kể từ khi biên chế cách đây 1 năm đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực mở rộng hiện diện của Trung Quốc tại Tây Thái Bình Dương.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia quân sự Zhang Junshe cho biết, việc tàu hộ vệ Type 054B vượt qua “chuỗi đảo thứ nhất” (tuyến đảo chiến lược kéo dài từ Nhật Bản đến Borneo) “cho thấy con tàu đã hoàn toàn phát triển năng lực tác chiến biển xa và đang từng bước tăng cường hiệu quả chiến đấu tấn công lẫn phòng thủ ở các vùng biển xa”.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiến hành huấn luyện bay chiến thuật biển xa, bắn đạn thật, diễn tập hỗ trợ – yểm trợ và tìm kiếm cứu nạn tổng hợp, nhằm “kiểm tra và nâng cao năng lực huấn luyện thực chiến của lực lượng”.

Các hoạt động huấn luyện của Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi Tokyo cho biết, tiêm kích xuất phát từ tàu Liêu Ninh đã 2 lần khóa radar vào máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản trên vùng biển quốc tế, ở khu vực phía đông nam tỉnh Okinawa, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước tiếp tục âm ỉ.

Các động thái của quân đội Trung Quốc tại khu vực Tây Thái Bình Dương khiến Nhật Bản lo ngại. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập văn phòng mới, trong nỗ lực giải quyết các thách thức bảo vệ sườn Thái Bình Dương dễ tổn thương của nước này.

Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc cũng điều động tàu Liêu Ninh và 1 tàu sân bay khác tiến sâu vào Tây Thái Bình Dương, đồng thời cho máy bay quân sự áp sát máy bay Nhật Bản nhiều lần. Tokyo cho rằng những động thái này làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Tokyo nhận định quân đội Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại các khu vực xung quanh Nhật Bản, bao gồm biển Hoa Đông quanh quần đảo Senkaku, biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất và mở rộng tới chuỗi đảo thứ hai.