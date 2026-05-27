Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (thường trực); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng.