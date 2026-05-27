Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Mỹ được cho là đã nối lại hoạt động hỗ trợ an ninh hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ phủ nhận việc khôi phục chiến dịch hộ tống quy mô lớn mang tên "Dự án Tự do".

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Hải quân Mỹ đã nối lại hoạt động hỗ trợ và phối hợp an ninh đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới.

Các quan chức Mỹ cho biết một siêu tàu chở dầu của Hy Lạp, mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, đã liên lạc với phía Mỹ khi di chuyển qua vùng biển ngoài khơi Oman. Con tàu này bị mắc kẹt tại vùng Vịnh từ đầu tháng 3 và hiện đang trên đường tới Ấn Độ để giao hàng.

tau.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo WSJ, động thái trên được xem là dấu hiệu hồi sinh của chiến dịch "Dự án Tự do" - sáng kiến do Mỹ triển khai nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, chiến dịch từng bị gián đoạn sau khi Iran tăng cường các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, trong khi Ả Rập Xê Út hạn chế quyền tiếp cận căn cứ và không phận đối với lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Washington khôi phục "Dự án Tự do". Quan chức này khẳng định Mỹ vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, song hiện chưa triển khai các tàu hộ tống quân sự chuyên trách để bảo vệ đoàn tàu thương mại.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố một thỏa thuận với Iran "về cơ bản đã đàm phán xong", chỉ còn các chi tiết cuối cùng cần hoàn thiện.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, khẳng định rằng quyền kiểm soát eo biển, các tuyến đường và giấy phép vẫn thuộc về Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times cho biết các bên trung gian giữa Mỹ và Iran đang thúc đẩy một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran.

Quỳnh Như
WSJ
#Mỹ #eo biển Hormuz #hàng hải #Iran #an ninh #tàu thuyền #chiến dịch #Dự án tự do

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe