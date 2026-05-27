Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz

TPO - Hải quân Mỹ được cho là đã nối lại hoạt động hỗ trợ an ninh hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ phủ nhận việc khôi phục chiến dịch hộ tống quy mô lớn mang tên "Dự án Tự do".

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Hải quân Mỹ đã nối lại hoạt động hỗ trợ và phối hợp an ninh đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới.

Các quan chức Mỹ cho biết một siêu tàu chở dầu của Hy Lạp, mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, đã liên lạc với phía Mỹ khi di chuyển qua vùng biển ngoài khơi Oman. Con tàu này bị mắc kẹt tại vùng Vịnh từ đầu tháng 3 và hiện đang trên đường tới Ấn Độ để giao hàng.

Theo WSJ, động thái trên được xem là dấu hiệu hồi sinh của chiến dịch "Dự án Tự do" - sáng kiến do Mỹ triển khai nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, chiến dịch từng bị gián đoạn sau khi Iran tăng cường các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, trong khi Ả Rập Xê Út hạn chế quyền tiếp cận căn cứ và không phận đối với lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Washington khôi phục "Dự án Tự do". Quan chức này khẳng định Mỹ vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, song hiện chưa triển khai các tàu hộ tống quân sự chuyên trách để bảo vệ đoàn tàu thương mại.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố một thỏa thuận với Iran "về cơ bản đã đàm phán xong", chỉ còn các chi tiết cuối cùng cần hoàn thiện.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, khẳng định rằng quyền kiểm soát eo biển, các tuyến đường và giấy phép vẫn thuộc về Cộng hòa Hồi giáo.