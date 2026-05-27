Hưng Yên:

Ô tô 45 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trước cây xăng

Minh Đức

TPO - Ô tô 45 chỗ đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù nhân viên trạm xăng cùng người dân nỗ lực dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi.

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 2 ô tô 45 chỗ chở công nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một ô tô 45 chỗ đang đỗ nhờ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang chiếc xe cùng loại đỗ bên cạnh. Chỉ trong ít phút, lửa bao trùm cả 2 xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu cùng người dân xung quanh đã sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng bất thành do lửa bùng phát quá mạnh.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lãnh đạo UBND xã Phụ Dực thông tin thêm, thời điểm xảy ra vụ việc không có người trên xe nên không ghi nhận thiệt hại về người. May mắn, đám cháy được khống chế kịp thời nên không cháy lan vào cây xăng. Tuy nhiên, vụ cháy khiến cả 2 ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

