HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ họp do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành.
Dự kỳ họp có: ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác cán bộ, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, và ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.