HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Sáng 27/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, khai mạc Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành.

Dự kỳ họp có: ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác cán bộ, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, và ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

