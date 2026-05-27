Phan Đinh Tùng tiếp tục lên tiếng

Phan Đinh Tùng cho biết giữa anh và một trung tâm sản xuất, phát hành băng đĩa nhạc đang tồn tại “những khác biệt trong quá trình xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ”.

Nam ca sĩ khẳng định nhiều năm qua anh chọn cách im lặng và đối thoại thiện chí vì phía sau các sản phẩm âm nhạc không chỉ là vấn đề thương mại, còn là tình nghĩa và hành trình đồng hành của nhiều người. Phan Đinh Tùng cho biết việc lên tiếng lúc này nhằm bảo vệ “các giá trị tinh thần, thành quả lao động nghệ thuật cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người nghệ sĩ”.

“Việc tôi lên tiếng hôm nay không xuất phát từ sự đối đầu hay mong muốn tạo thêm tổn thương cho bất kỳ ai”, nam ca sĩ chia sẻ. Anh mong muốn vụ việc được giải quyết trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và công bằng.

Phan Đinh Tùng công khai việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album gồm Tùng chung, Tùng thuận, Tùng phong, Tùng teen 2 và Hạt nhân. Vụ việc liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và phân chia doanh thu trên các nền tảng nhạc số quốc tế.

Nam ca sĩ cho biết doanh thu quảng cáo từ MV Khúc hát mừng sinh nhật trên YouTube từng được hệ thống tạm ghi nhận cho phía liên quan trong thời gian phát sinh tranh chấp. Đây là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Phan Đinh Tùng, đạt hơn 300 triệu lượt xem trên YouTube và mang về nguồn doanh thu lớn suốt nhiều năm qua.

Theo nam ca sĩ, sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phan Đinh Tùng cho biết đã nhiều lần chủ động trao đổi qua email, thể hiện thiện chí đối thoại nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được các vấn đề trọng yếu. Nam ca sĩ công khai sự việc và sẵn sàng thực hiện các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Không chỉ Phan Đinh Tùng, nhiều nghệ sĩ khác cũng được cho là rơi vào tình trạng tương tự khi doanh thu nhạc số bị chậm đối soát trong thời gian dài. Sau khi nam ca sĩ lên tiếng, nhiều khán giả ủng hộ anh sớm đòi lại quyền lợi chính đáng từ các sản phẩm âm nhạc cá nhân.