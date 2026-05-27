Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống.

Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng.

3b268c4f-a588-4204-a983-a5971b3398dd.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sau lễ dâng hương, thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928 - 1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, tặng sách, tư liệu... về Bác Hồ cho Ban quản lý Khu di tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu di tích; trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn “bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.”

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo những lời căn dặn quý báu của Bác, tại Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trồng cây lưu niệm.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan từ năm 1928 - 1929. Trong thời gian hoạt động tại Udon Thani, Người sống gần gũi với cộng đồng người Việt địa phương, tổ chức các hoạt động chính trị và vận động ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam.

Người từng lao động sản xuất, làm nông nghiệp, huấn luyện đồng bào, vận động cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia phong trào chống thực dân. Người cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng người dân sở tại.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện nay được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. Trong khu di tích tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Người với ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ.

Khu di tích đã trở thành điểm đến được yêu mến, mỗi năm đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang và trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.

TTXVN
#Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm #Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh #Việt Nam - Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe