Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hưng Yên: Toàn bộ 843 cơ sở nhà, đất công dôi dư đã được phê duyệt phương án sắp xếp

Trần Hoàng

TPO - Hiện 843 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Hưng Yên đã được cơ quan chức năng phê duyệt phương án xử lý; trong đó đã xử lý xong 161 cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 843 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 100% số cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý. Trong đó, 838 cơ sở đã được phê duyệt quyết định xử lý (gồm: 161 cơ sở đã xử lý xong, 677 cơ sở đang xử lý) và 5 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý. Đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương chuyển giao về tỉnh, hiện có 120 cơ sở; toàn bộ đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận cho các địa phương và 2 trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, xử lý. Trong đó, mới có 6 cơ sở được phê duyệt quyết định xử lý, còn 114 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2, đơn vị đã được giao quản lý 89 cơ sở nhà, đất dôi dư; sau khi điều chuyển 18 cơ sở về địa phương và đơn vị khác quản lý, hiện Trung tâm còn quản lý 71 cơ sở nhà, đất. Trong số này, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý 65 cơ sở; còn 6 cơ sở chưa hoàn tất tiếp nhận do một số đơn vị chưa bàn giao hoặc đang được các cơ quan khác sử dụng làm trụ sở làm việc. Trung tâm đã đề xuất chuyển giao 32/71 cơ sở nhà, đất về UBND các xã, phường để quản lý, xử lý theo nhu cầu thực tế; tiếp tục quản lý, xử lý các cơ sở còn lại.

z7868049709159-a6b0b18b999fb7965999ad45c12295c81.jpg
Trường THCS Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo đã hoàn thành việc tiếp nhận trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Thái Bình (cũ). Ảnh: Bảo Quyên

Chỉ đạo về việc sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, việc rà soát, quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Ông Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án xử lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất; ưu tiên bố trí phục vụ nhu cầu công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị các phường, hướng dẫn địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch phù hợp với phương án xử lý nhà, đất dôi dư. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ xử lý tài sản công theo quy định.

Trước đó, ngày 15/5, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của Thanh tra tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên và Thanh tra Chính phủ.

Trần Hoàng
#Quản lý nhà đất dư thừa #Xử lý cơ sở nhà đất công #Sắp xếp tổ chức hành chính #Chính sách phát triển quỹ đất #Thanh tra và quy hoạch đô thị #Sở Tài chính Hưng Yên #sắp xếp nhà đất #UBND tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe