Nữ sinh lớp 9 chết thương tâm sau va chạm với xe tải trên đường Hồ Chí Minh

Huỳnh Thủy

TPO - Xe tải đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Thành Nhất (Đắk Lắk) thì va chạm với xe đạp điện do một nữ sinh lớp 9 điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

tienphong-12-1261.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển số 50H-172.14 do tài xế Đ.Đ.C. (SN 1997, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em T.T.H.N. (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao) điều khiển.

Sau va chạm, em N. ngã xuống đường và bị xe tải cán qua, tử vong. Tại hiện trường, xe tải dừng giữa đường, xe đạp điện hư hỏng nặng, sách vở và đồ dùng học tập của nạn nhân văng ra mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

