Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng hành vi không kiểm duyệt nội dung sai sự thật

Thanh Hà

TPO - Tại dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt đến 30 triệu đồng đối với hành vi không kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ các nội dung sai sự thật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang, nhóm cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt...

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm cổ súy, vận động hoặc dụ dỗ người khác thực hiện hành vi xâm hại an ninh, trật tự xã hội; Cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính đe dọa, kích động mâu thuẫn, chia rẽ hoặc gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự;

Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của cơ quan, tổ chức; Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức, chính quyền Nhân dân.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật về chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc;

Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung sai lệch về lịch sử, gây ảnh hưởng đến nhận thức đúng đắn về lịch sử và truyền thống cách mạng; Cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ dân tộc, tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có nội dung kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

Tạo ra, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo trên không gian mạng, gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Không kiểm duyệt thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Điều 8 dự thảo Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Phát tán thông tin ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đồng thời, đề xuất phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Làm ra, phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Làm ra, phát tán thông tin giả, sai sự thật ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác;

Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật; tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, hành vi không kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ các nội dung sai sự thật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang, nhóm cộng đồng bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Theo Bộ Công an, mạng xã hội là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Một số mạng xã hội bộc lộ nhiều hạn chế trong quản lý, bảo mật, kiểm duyệt, kiểm soát thông tin công cộng, để người dùng đăng tải thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội có lượng thành viên lớn, đăng các bài viết bịa đặt, bình luận tiêu cực về các vấn đề chính trị, xã hội, sự kiện “nóng” trong nước, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc tin tức “giật gân”.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn nước ngoài né tránh thực hiện các quy định pháp luật về an ninh mạng, đáp ứng hạn chế các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng Việt Nam, trong một số trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, hoạt động tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan soạn thảo cho biết, nhằm triển khai hiệu quả Luật an ninh mạng, xác định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, việc ban hành Nghị định là cần thiết nhằm khắc phục các điểm nghẽn thể chế, thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng, bảo đảm tính khả thi và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định:

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh mạng đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm; trường hợp không có khoản thu từ hành vi vi phạm hoặc mức phạt tính theo khoản thu có được từ hành vi vi phạm thấp hơn thì mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu của năm trước liền kề của tổ chức đó; trường hợp không có doanh thu của năm trước liền kề hoặc mức phạt tính theo doanh thu thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều này thì áp dụng mức phạt tiền tối đa 3 tỷ đồng.

