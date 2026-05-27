Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 10 đối tượng liên quan website bóng đá lậu ‘Bún Chả TV’

Nguyễn Thắng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” liên quan website bóng đá lậu “Bún Chả TV".

Trước đó, khoảng tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Điều khiến cơ quan công an đặc biệt chú ý là mỗi ngày hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập. Không chỉ phát sóng bóng đá lậu, các website còn cài quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến. Lượng truy cập càng lớn, nguồn thu từ quảng cáo và cá cược càng nhiều.

Từ dấu hiệu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc.

lau.jpg
Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án.

Quá trình xác minh cho thấy đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi. Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, dùng nhiều lớp trung gian che giấu địa chỉ IP, quản trị website bằng tài khoản ảo và liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Việc thanh toán tiền công được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, một đối tượng trú tại Hà Nội đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống “Bún Chả TV”, chia thành nhiều bộ phận như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên mạng.

Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung soi “kèo”, dự đoán tỷ số để kích thích người xem đánh bạc. Riêng nhóm bình luận viên được trả công từ 50-70 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng nhiều phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Nguyễn Thắng
#Phá đường dây bóng đá lậu #Xâm phạm quyền tác giả #Website cá cược trái phép #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe