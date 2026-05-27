Đình chỉ 18 tháng một nha khoa ở An Giang

TPO - Cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh tại phường Rạch Giá (An Giang) bị xử phạt 234 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, trong đó có hành vi hoạt động không phép và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Ngày 27/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh (trụ sở chính tại Hà Nội) với tổng số tiền 234 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, trực thuộc Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh, đã có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, cơ sở này bị xác định cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; đồng thời treo biển hiệu không đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định.

Cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế An Giang xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; phạt 90 triệu đồng do khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở bị phạt 50 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và phạt 4 triệu đồng do biển hiệu không đảm bảo quy định.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Giám đốc Sở Y tế An Giang còn quyết định đình chỉ hoạt động của Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trong thời hạn 18 tháng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không phép.

Đồng thời, cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 1019/AG-GPHĐ do Sở Y tế An Giang cấp ngày 28/10/2025 trong thời hạn 3 tháng.

Sở Y tế cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh số 001371/BL-CCHN do Sở Y tế Bạc Liêu (cũ) cấp ngày 2/10/2014 trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định.