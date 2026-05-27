Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đình chỉ 18 tháng một nha khoa ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh tại phường Rạch Giá (An Giang) bị xử phạt 234 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, trong đó có hành vi hoạt động không phép và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Ngày 27/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh (trụ sở chính tại Hà Nội) với tổng số tiền 234 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, trực thuộc Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh, đã có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, cơ sở này bị xác định cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; đồng thời treo biển hiệu không đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định.

z7870836739336-616bb1f8c2341d61caa8788df4c43921-5376.jpg
Cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế An Giang xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; phạt 90 triệu đồng do khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở bị phạt 50 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và phạt 4 triệu đồng do biển hiệu không đảm bảo quy định.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Giám đốc Sở Y tế An Giang còn quyết định đình chỉ hoạt động của Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trong thời hạn 18 tháng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không phép.

Đồng thời, cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 1019/AG-GPHĐ do Sở Y tế An Giang cấp ngày 28/10/2025 trong thời hạn 3 tháng.

Sở Y tế cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh số 001371/BL-CCHN do Sở Y tế Bạc Liêu (cũ) cấp ngày 2/10/2014 trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Nhật Huy
#An Giang #xử phạt #nha khoa #Tuệ Minh #giấy phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe