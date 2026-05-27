Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh

Giải pháp “Áp dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng LASER trong điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột” vừa vinh dự đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024 – 2025), khu vực phía Tây tỉnh.

Ngày 19/5, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh (2024 - 2025), nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những giải pháp sáng tạo tiêu biểu, có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi đã thu hút 249 tác giả và đồng tác giả tham gia với tổng cộng 85 giải pháp thuộc 6 lĩnh vực. Ban Tổ chức đã trao 46 giải thưởng cho các giải pháp xuất sắc. Trong đó, khu vực phía Tây có 26 giải pháp đoạt giải gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 14 giải Khuyến khích; khu vực phía Đông có 20 giải pháp đạt giải gồm 10 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) vinh dự đoạt 1 giải nhất, 1 giải Ba, 2 giải khuyến khích.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser

Tại hội thi lần này, giải pháp “Áp dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng LASER trong điều trị sỏi đường mật tại BUH” của nhóm tác giả: BSCKII. Võ Minh Thành; BSCKII. Lê Đình Linh; BSCKII. Phạm Quang Tĩnh; BSCKI. Hoàng Ngọc Thiên Lan vinh dự đoạt Giải Nhất.

Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, sử dụng nội soi đường mật qua đường hầm xuyên gan kết hợp laser để tán nhỏ sỏi và lấy ra ngoài. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả đối với những trường hợp sỏi phức tạp như sỏi lớn, sỏi trong gan hoặc bệnh nhân có biến đổi giải phẫu đường mật mà các phương pháp điều trị thông thường khó xử lý triệt để.

Sau khi đánh giá chính xác tình trạng bệnh bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại như siêu âm, CT hoặc MRCP, bác sĩ tiến hành can thiệp nhằm loại bỏ sỏi, tái lập lưu thông đường mật và giảm nguy cơ tái phát. Đồng thời, quá trình nội soi còn giúp phát hiện sớm các bất thường như hẹp hoặc u đường mật đi kèm.

Tác giả, nhóm tác giả của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đoạt giải tại cuộc thi

Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại BUH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân khu vực Tây Nguyên khi được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến. Sau hơn một năm áp dụng, bệnh viện đã thực hiện thành công trên 60 trường hợp với kết quả rất khả quan. Nhiều bệnh nhân mang bệnh kéo dài nhiều năm đã được điều trị hiệu quả, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Không chỉ mang lại hiệu quả trong điều trị, kỹ thuật này còn được báo cáo tại nhiều hội nghị chuyên ngành lớn trên toàn quốc như Hội nghị ngoại khoa toàn quốc năm 2024 và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn vinh dự đoạt 1 Giải Ba với giải pháp “Mô hình mô phỏng nội soi dạ dày phục vụ đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD)”; 2 Giải Khuyến khích gồm các giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phôi trong điều trị vô sinh ở bệnh nhân có bất thường di truyền” và “Ứng dụng hệ thống VoIP trong triển khai hệ thống cảnh báo khẩn cấp nội bộ bệnh viện”.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giấy khen cho tập thể Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Hội thi; Giấy khen của Ban Tổ chức dành cho ông Nguyễn Đức Vượng – Trưởng khoa Nội soi – Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Hội thi.