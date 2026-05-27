Tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tại Việt Nam

Tại hội nghị khoa học kỹ thuật do Bệnh viện Ung bướu TP.HCM năm 2026 diễn ra ngày 15.5, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập, TS-BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc bệnh viện đã đặt vấn đề về tầm soát ung thư trong thời đại mới.

Hội nghị quy tụ khoảng 500 chuyên gia, y bác sĩ chuyên ngành ung thư trong nước và quốc tế cùng tham dự

Già hóa dân số và lối sống thiếu lành mạnh làm gia tăng gánh nặng ung thư

Theo số liệu GLOBOCAN được cập nhật tại hội nghị, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Đáng lo ngại, từ 50 - 80% bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 hoặc 4, khiến hiệu quả điều trị giảm đáng kể và làm tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn nhận định, trong bối cảnh dân số già hóa, gánh nặng ung thư sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Bên cạnh yếu tố di truyền, khoảng 2/3 trường hợp ung thư liên quan đến môi trường và lối sống như hút thuốc lá, rượu bia, béo phì, ít vận động hoặc ô nhiễm môi trường.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc bệnh viện Ung Bướu, Tp.HCM phát biểu tại hội nghị

Từ thực tế này, xu hướng của ngành y hiện nay không còn chỉ tập trung vào điều trị mà chuyển mạnh sang tầm soát, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ. Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, đây cũng là hướng tiếp cận mà nhiều quốc gia phát triển đang theo đuổi nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tối ưu hiệu quả điều trị ung thư.

Một trong những mô hình được TS.BS Diệp Bảo Tuấn nhắc đến tại hội nghị là Ningen Dock của Nhật Bản - hệ thống khám sức khỏe định kỳ toàn diện đã triển khai hơn 70 năm. Theo các chuyên gia, việc phát hiện ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng giúp cải thiện đáng kể tiên lượng sống cho người bệnh.

"Trong những năm qua, chúng tôi tham gia đoàn nghiên cứu tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock, Nhật Bản. Mô hình này ra đời từ năm 1954, cách đây hơn 70 năm, trong bối cảnh thế giới chủ yếu tập trung điều trị bệnh, trong khi Nhật Bản chuyển sang tư duy phòng bệnh", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Theo ông, triết lý của mô hình Ningen Dock Nhật Bản là giống như con tàu định kỳ phải vào bảo dưỡng dù không hỏng, con người cũng cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Mô hình Ningen Dock đã được triển khai tại Việt Nam

Trong nhiều năm gần đây, mô hình Ningen Dock đã được một số cơ sở y tế công và tư tiên phong triển khai tại Việt Nam nhằm mang lại lựa chọn chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Một trong số đó có thể nhắc đển Hệ Thống Y Khoa Chuyên Sâu Quốc Tế Bernard, đơn vị này đã triển khai mô hình tầm soát sức khỏe toàn diện, chuyên sâu Ningen Dock từ năm 2021. Trong 5 năm qua, hàng ngàn khách hàng là chủ doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo – đã lựa chọn Ningen Dock tại Bernard như một chiến lược quản trị sức khỏe dài hạn.

Khách thăm khám Ningen Dock tại Hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard

Khác với các chương trình khám sức khỏe tổng quát thông thường, mô hình Ningen Dock tại Bernard được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, khám kỹ; sử dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình tỉ mỉ khắt khe với 10 trạm khám chuyên sâu, giúp phát hiện sớm hơn 199 rối loạn tiền bệnh lý liên quan đến ung thư, đột quỵ và các bệnh lý lối sống.

• Mỗi gói khám Ningen Dock có từ 8-10 bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm cùng tham gia thăm khám và 1 bác sĩ nội khoa chuyên sâu đóng vai trò là bác sĩ chính tư vấn cặn kẽ, tỉ mỉ cho khách hàng.

• Với gói tầm soát Ningen Dock, khách hàng không chỉ nhận một bản kết quả khám sức khỏe đơn thuần, mà xây dựng “bản đồ sức khỏe” chi tiết hơn 50 trang, phân tích toàn diện tình trạng cơ thể và các nguy cơ tiềm ẩn. Sau ngày khám, Bác sĩ Ningen Dock trở thành bác sĩ đồng hành tin cậy, giúp xây dựng lối sống khoa học và duy trì sức khỏe bền vững dài lâu.

• Đặc biệt, mô hình Ningen Dock tại Bernard có sự đồng hành chuyên môn, tham gia đọc chéo và giám sát chất lượng từ hai bệnh viện uy tín Nhật Bản: Bệnh viện Đại học Yamanashi và Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren. 100% kết quả MRI/CT của các gói tầm soát chuyên sâu theo mô hình Ningen Dock được kiểm tra chéo với Bệnh viện Đại học Yamanashi theo quy trình 3 lớp nghiêm ngặt: đọc kết quả – kiểm tra độc lập – thảo luận chuyên môn. Các ca nội soi có thể được theo dõi trực tiếp bằng màn hình monitor đặt tại điểm cầu Kyoto, cho phép chuyên gia Nhật Bản cùng tham gia giám sát, quản lý chất lượng từ xa khi có yêu cầu hoặc trong những trường hợp cần tham vấn ý kiến thứ hai, hội chẩn.

Hiệu quả của mô hình Ningen Dock mang lại đã được minh chứng rất rõ rệt tại Nhật Bản. Số liệu từ tháng 4.2016 đến tháng 3.2018 cho thấy hiệu quả tầm soát ung thư tại Nhật Bản: tỷ lệ phát hiện ung thư đại trực tràng đạt 13,7/1.000 người khám, ung thư vú là 13,3/1.000 người khám. Đây là những con số rất cao, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát. Nếu không thực hiện tầm soát, những ca bệnh này sẽ chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến điều trị khó khăn và chi phí cao.

Hiện nay tại Nhật có hơn 1.700 cơ sở triển khai Ningen Dock, thu hút khoảng hơn 3,7 triệu lượt người khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Tại Việt Nam, việc triển khai còn nhiều thách thức như nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài chính và tích hợp dữ liệu bệnh không lây nhiễm vào y tế cơ sở. Dù vậy, Việt Nam đang có thuận lợi khi chính sách hiện nay đều hướng đến khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm, thậm chí miễn phí cho người dân.