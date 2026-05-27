Nam shipper bất ngờ lao vào ô tô do say nắng khi đang đi giao hàng

TPO - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.Đ (21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn xảy ra khi đang di chuyển ngoài trời nắng gắt.

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa 24/5, thời điểm Hà Nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gay gắt, anh Đ. đang đi giao hàng thì bất ngờ xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng. Mất kiểm soát tay lái, nam shipper lao vào đuôi ô tô phía trước.

Khi được đưa tới bệnh viện, bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng trong tình trạng mệt nhiều, buồn nôn, vùng đùi và bàn chân phải biến dạng do chấn thương.

Bác sĩ thăm khác cho nam shipper.

ThS. bác sĩ nội trú Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương sau tai nạn giao thông. Ngay sau nhập viện, ê-kíp tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu say nắng, say nóng như cởi bỏ bớt quần áo, làm mát cơ thể, truyền dịch và đưa người bệnh vào môi trường điều hòa để hạ thân nhiệt.

Sau khoảng 30 phút điều trị, tình trạng hoa mắt, chóng mặt của bệnh nhân cải thiện, ý thức tỉnh táo hơn. Các tổn thương ở đùi và bàn chân phải được cố định trước khi chuyển sang khoa Ngoại để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Bằng, say nắng và say nóng là tình trạng cấp cứu thường gặp vào mùa hè, xảy ra khi thân nhiệt tăng quá mức khả năng điều hòa của cơ thể, đặc biệt ở những người phải lao động hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, vã mồ hôi, buồn nôn, tim đập nhanh, chóng mặt, thậm chí rối loạn ý thức.

Bác sĩ nhận định trường hợp của anh Đ. là minh chứng điển hình cho nguy cơ tăng thân nhiệt nghiêm trọng ở người làm việc ngoài trời cường độ cao như shipper, công nhân, lao động tự do. Chỉ một cơn choáng thoáng qua cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện mất tập trung, dẫn tới tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng.

Bác sĩ Bằng cảnh báo, nếu không được xử trí kịp thời, say nắng và say nóng có thể gây tụt huyết áp, rối loạn thần kinh, mê sảng, co giật, hôn mê. Khoảng một giờ đầu sau khi xảy ra tình trạng tăng thân nhiệt được xem là “thời gian vàng” để cấp cứu, giúp giảm nguy cơ biến chứng thần kinh nặng.

Khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, say nóng, cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, nới lỏng quần áo, chườm mát vùng cổ, nách, bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt. Nếu người bệnh còn tỉnh táo có thể bổ sung nước và điện giải. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không làm lạnh đột ngột vì có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa thân nhiệt của cơ thể.

Trong trường hợp người bệnh xuất hiện biểu hiện mê sảng, vật vã, lơ mơ, co giật hoặc giảm ý thức, cần đưa ngay tới cơ sở y tế để cấp cứu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, lao động ngoài trời, người mặc quần áo bí bách hoặc uống không đủ nước cần đặc biệt thận trọng trong những ngày nắng nóng. Người dân nên mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ rộng vành, uống nước thường xuyên kể cả khi chưa khát và hạn chế làm việc liên tục ngoài trời quá lâu.

Đối với người lao động ngoài trời, nên nghỉ giải lao từ 10-15 phút sau mỗi 45 phút đến 1 giờ làm việc. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tuyệt đối không để trẻ em hoặc bất kỳ ai trong ô tô đỗ dưới trời nắng vì nhiệt độ trong xe có thể tăng rất nhanh, gây nguy hiểm tính mạng.

​