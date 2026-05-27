Thế giới

Nga cho phép Ngân hàng Trung ương tự bắn hạ máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Nga đã thông qua một đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính khác của nước này vận hành hệ thống phòng thủ và trang bị vũ khí cho nhân viên để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà không cần sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm.

lxomjfewybip7g4dxge2u42sli.jpg
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đứng bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo một tài liệu được Duma Quốc gia Nga công bố, hệ thống phòng thủ máy bay không người lái sẽ được đặt cạnh Ngân hàng Trung ương, ngân hàng lớn nhất nước Sberbank, và Hiệp hội Thu gom Tiền mặt Nga. Nhân viên an ninh tại các tổ chức này sẽ được phép mang vũ khí.

Các cơ quan, tổ chức sẽ tự chi trả chi phí cho việc phòng thủ máy bay không người lái, theo ông Anatoly Aksakov - người đứng đầu ủy ban tài chính tại Duma Quốc gia Nga.

Ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu thiệt hại nặng nề do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay.

Trước đó, hôm 26/5, ông Alexander Shokhin, người đứng đầu Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, đã nói với Tổng thống Vladimir Putin, rằng các công ty sẵn sàng tài trợ cho việc mua vũ khí hạng nặng và hệ thống điện tử để bảo vệ cơ sở hạ tầng của họ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Chính phủ đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62 mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp, và cho phép điều động lực lượng dự bị tham gia các đơn vị địa phương bảo vệ các khu vực này.

Tuy nhiên, ông Shokhin cho biết, các công ty cần "không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7.62 mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các cỡ nòng khác".

#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #hệ thống phòng không #tác chiến điện tử

