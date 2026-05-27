Hoa hậu, á hậu đi xem phim của Tiểu Vy

TPO - Tại buổi ra mắt phim "Ốc mượn hồn" diễn ra tại TPHCM ngày 27/5, nhiều người đẹp như Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Hằng, MC - người đẹp Mỹ Vân... xuất hiện trên thảm đỏ ủng hộ vai chính điện ảnh thứ hai của Hoa hậu Tiểu Vy.
Tối 26/5, Tiểu Vy cùng dàn nghệ sĩ xuất hiện tại buổi công chiếu Ốc mượn hồn. Hoa hậu Việt Nam 2018 nổi bật với đầm ôm sát màu nude ánh kim, tôn dáng thon cùng làn da sáng.
Trong Ốc mượn hồn, Tiểu Vy vào vai diễn viên Ngọc, có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), An (Yên Đan) và Quỳnh (Anh Phạm). Sau khi gặp biến cố và mất tích trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, từ đó xảy ra nhiều chuyện kịch tính.
Ngọc Hằng chọn phong cách nữ tính, thanh lịch với thiết kế trắng kem lệch vai, nhấn eo và chân váy bèo tầng trẻ trung. Á hậu Việt Nam phối cùng boots trắng cao cổ và mái tóc xoăn sóng dài, tạo tổng thể vừa mềm mại, tiểu thư vừa mang hơi hướm thời trang hiện đại trên thảm đỏ.
Á hậu Hồng Hạnh chọn thiết kế tông nude mang phom corset ôm nhẹ, kết hợp chi tiết ren và bèo tầng tạo cảm giác mềm mại, nữ tính.