Giải trí

Hoa hậu, á hậu đi xem phim của Tiểu Vy

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Tại buổi ra mắt phim "Ốc mượn hồn" diễn ra tại TPHCM ngày 27/5, nhiều người đẹp như Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Hằng, MC - người đẹp Mỹ Vân... xuất hiện trên thảm đỏ ủng hộ vai chính điện ảnh thứ hai của Hoa hậu Tiểu Vy.

Tối 26/5, Tiểu Vy cùng dàn nghệ sĩ xuất hiện tại buổi công chiếu Ốc mượn hồn. Hoa hậu Việt Nam 2018 nổi bật với đầm ôm sát màu nude ánh kim, tôn dáng thon cùng làn da sáng.
Trong Ốc mượn hồn, Tiểu Vy vào vai diễn viên Ngọc, có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), An (Yên Đan) và Quỳnh (Anh Phạm). Sau khi gặp biến cố và mất tích trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, từ đó xảy ra nhiều chuyện kịch tính.
Tiểu Vy đảm nhận hai tính cách khác nhau ở Ốc mượn hồn. Nữ diễn viên nói vai diễn đòi hỏi cô thay đổi liên tục ánh mắt, biểu cảm để tạo sự đối lập trong tính cách của nhân vật Ngọc và An. "Đây là vai diễn giúp tôi trưởng thành hơn, buộc tôi bước ra khỏi vùng an toàn, đào sâu tâm lý thay vì thể hiện cảm xúc bên ngoài", Tiểu Vy chia sẻ thêm.
Quốc Trường tiếp tục trở lại với hình tượng nam chính lịch lãm. Ngoài những cảnh nặng tâm lý, Quốc Trường và Tiểu Vy có nhiều cảnh tình tứ. Cặp diễn viên ngâm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ để tập luyện cảnh hôn nhau dưới hồ bơi.
Diễn viên Anh Phạm (phải) và nhạc sĩ Phạm Văn Chung sóng đôi trên thảm đỏ. Ở Ốc mượn hồn, Anh Phạm đảm nhận vai tiểu tam chen vào mối quan hệ giữa Quốc Trường - Tiểu Vy. Nữ diễn viên có những màn đối đầu căng thẳng với Tiểu Vy trên màn ảnh.
Nhiều người đẹp đến ủng hộ Tiểu Vy.
Người mẫu Hoàng Nghĩa cùng người đẹp Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ Thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 - ton sur ton trên thảm đỏ.
Ngọc Hằng chọn phong cách nữ tính, thanh lịch với thiết kế trắng kem lệch vai, nhấn eo và chân váy bèo tầng trẻ trung. Á hậu Việt Nam phối cùng boots trắng cao cổ và mái tóc xoăn sóng dài, tạo tổng thể vừa mềm mại, tiểu thư vừa mang hơi hướm thời trang hiện đại trên thảm đỏ.
Á hậu Hồng Hạnh chọn thiết kế tông nude mang phom corset ôm nhẹ, kết hợp chi tiết ren và bèo tầng tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Á hậu Ngọc Hằng xuất hiện với thiết kế ren tông nude ánh kem, phom dáng ôm nhẹ và chất liệu xuyên thấu được xử lý tinh tế. Người đẹp chọn kiểu tóc uốn sóng lệch vai, điểm nhấn phụ kiện tóc tối giản, tạo tổng thể nhẹ nhàng, hiện đại trên thảm đỏ.
Ngoài các người đẹp, nhiều ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ premiere Ốc mượn hồn. Hòa Minzy đến ủng hộ Tiểu Vy, Quốc Trường với trang phục tông hồng pastel, phần thân trên thiết kế kiểu dáng corset ôm nhẹ, tôn dáng thon.
Người mẫu Quỳnh Thy đến ủng hộ Quốc Trường ra phim mới. Cô và Quốc Trường là diễn viên chính trong bộ phim Một thời ta đã yêu đang chiếu ngoài rạp.
Diễn viên Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng (ảnh trên) cùng Dennis Đặng cùng diện tông đen, kiểu vest trẻ trung, cách điệu khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Ốc mượn hồn.
#Sự kiện công chiếu phim Ốc mượn hồn #Diễn xuất của Tiểu Vy và Quốc Trường #Xu hướng thời trang thảm đỏ #Vai diễn đa dạng tâm lý #Hội tụ các sao Việt

