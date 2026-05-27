Sức khỏe

Làm việc dưới trời 40 độ, nam thanh niên bị suy thận cấp vì không uống nước

Hà Minh

TPO - Dù còn trẻ, không có bệnh lí nền và nghĩ bản thân có thể “chịu nhiệt tốt”, song cơ thể của nam thanh niên đã nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng phải cấp cứu.

Mới đây, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một ngày làm việc ngoài trời nắng nóng nhưng uống quá ít nước.

Bệnh nhân H.T., công nhân tại Hà Nội, được đưa tới viện với biểu hiện tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục. Theo người bệnh, do quá tập trung làm việc ngoài trời nắng gắt nên anh gần như quên uống nước suốt nhiều giờ.

Điều trị bệnh nhân suy thận tại Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu

Dù còn trẻ, không có bệnh lí nền và nghĩ bản thân có thể "chịu nhiệt tốt", song cơ thể của nam thanh niên đã nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - chỉ số đánh giá chức năng lọc của thận - tăng lên khoảng 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần bình thường. Đây là dấu hiệu điển hình của suy thận cấp và có nguy cơ phải lọc máu khẩn cấp.

ThS.bác sĩ nội trú Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng. Nếu đến muộn hơn, khi độc tố tích tụ quá nhiều trong máu, khả năng phải chỉ định lọc máu cấp cứu là rất cao.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, truyền dịch và bù nước kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở cũng biến mất và người bệnh đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, trong mùa nắng nóng, số ca suy thận cấp do mất nước thường gia tăng, trong đó không ít trường hợp là người trẻ tuổi, khỏe mạnh.

Khi làm việc hoặc vận động nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi để điều hòa nhiệt độ. Nếu không bổ sung đủ nước, lượng máu đến nuôi thận giảm sút, làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp tính.

Ngoài ra, vận động quá sức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ giải phóng vào máu sẽ làm tắc ống thận, từ đó dẫn tới suy thận cấp rất nhanh.

Bác sĩ Ánh Huyền cảnh báo, cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng nhất định. Chỉ cần chủ quan trong việc uống nước và nghỉ ngơi giữa trời nắng nóng, bất kỳ ai cũng có thể đối mặt nguy cơ suy thận cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường sau khi đi nắng hoặc lao động ngoài trời như tiểu ít, nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn hoặc lơ mơ. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng mất nước nặng hoặc chức năng thận đang suy giảm.

Để bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động uống nước ngay cả khi chưa thấy khát, nhất là những người thường xuyên làm việc ngoài trời. Có thể bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối mất qua mồ hôi.

Người dân cũng nên hạn chế vận động, lao động nặng ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt từ 10h đến 16h. Khi cảm thấy cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nhanh chóng nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt và bổ sung nước kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tổn thương thận có thể xảy ra rất nhanh chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Vì vậy, khi xuất hiện tình trạng kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng, người dân không nên tự theo dõi tại nhà mà cần tới cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị.

