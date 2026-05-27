Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên làm Bí thư Đảng ủy xã

Thanh Hiếu

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định điều động, chỉ định ông Hoàng Anh Đức - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 27/5, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Anh Đức - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Tỉnh Đoàn Thái Nguyên) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z7871264344284-4dd5175890447af2c32ac4fb671d5256.jpg
Ông Nguyễn Đăng Bình (bên phải) trao quyết định cho ông Hoàng Anh Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tin tưởng trên cương vị mới, ông Hoàng Anh Đức sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh cùng tập thể Đảng ủy xã Sảng Mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đăng Bình cũng đề nghị tân Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc nhanh chóng bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra.

z7871264335030-98f4c010d78bed03c214e48f52431675.jpg
Ông Hoàng Anh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Anh Đức cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

z7871339145223-c93d591a6519882563c38a8597a6e5ae.jpg
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc.

Ông Hoàng Anh Đức (sinh năm 1992), dân tộc Nùng, quê quán xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; có trình độ Đại học Điều tra trinh sát, Cử nhân Quản trị nhân lực, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Anh Đức từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Tỉnh Đoàn #Bí thư Đảng ủy xã

