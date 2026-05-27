11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ

TPO - Tàu HP 906xx-TS có 11 người di chuyển từ bến cảng cá Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP. Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ bất ngờ gặp sự cố. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đã thấy 9/11 nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trưa 26/5, tàu HP 906xx-TS có 11 người di chuyển từ bến cá Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP. Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ. Khoảng 17h20 cùng ngày, tàu bất ngờ mất kết nối tại vị trí cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng Đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng Tây.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu gặp nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, phối hợp với hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, Vùng cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn.

Đến trưa 27/5, lực lượng liên ngành đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn thuộc tàu HP 906xx-TS. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, xác minh 2 nạn nhân còn lại.