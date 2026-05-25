Triệu tập đối tượng đánh nữ sinh Hải Phòng dã man giữa cánh đồng

Nguyễn Hoàn

TPO - Chính quyền xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) đã triệu tập nhóm nam nữ để xác minh về hành vi đánh nữ sinh (15 tuổi) dã man giữa cánh đồng vào buổi tối, xảy ra một tuần trước khiến dư luận bức xúc.

Chiều 25/5, Sở GD&ĐT Hải Phòng có công văn đề nghị UBND xã Vĩnh Bảo, Trường THCS Vinh Quang – Thanh Lương vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc học sinh Trường THCS Vinh Quang – Thanh Lương bị bạn đánh dã man, xảy ra một tuần trước.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị UBND xã Vĩnh Bảo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với công an xã, nhà trường và gia đình học sinh liên quan để kiểm tra, xác minh đầy đủ nội dung vụ việc. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, kịp thời can thiệp, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Chỉ đạo nhà trường kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất xử lý kỷ luật (nếu có) theo thẩm quyền. Tập trung rà soát, có biện pháp phòng ngừa và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục, tư vấn tâm lý học đường, phòng ngừa bạo lực học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đề nghị Trường THCS Vinh Quang – Thanh Lương chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình các em học sinh có liên quan xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc. Tập trung rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, tăng cường biện pháp nắm bắt thông tin, trực giám sát giờ ra chơi, giờ tan học của học sinh.

Hình ảnh nữ sinh 15 tuổi ở xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) bị đánh dã man giữa cánh đồng vào buổi tối lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip vụ một nữ sinh trú trên địa bàn xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) bị bạn đánh dã man giữa cánh đồng vào buổi tối.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/5, em Đ.D.T (SN 2011, ở thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) xin phép bố mẹ ra ngoài ăn chè cùng bạn. Vài ngày sau, nữ sinh Đ.D.T có biểu hiện đau đầu, hoảng loạn được người thân đưa vào bệnh viện điều trị. Lúc này, nữ sinh 15 tuổi mới nói với bố mẹ bị bạn đánh.

Ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nữ sinh Đ.D.T bị bạn đánh giữa cánh đồng. Đoạn video ngắn thể hiện một cô gái trẻ mặc áo sẫm màu liên tục dùng tay tát vào mặt, đầu một thiếu nữ mặc áo phông đỏ và chửi thề. Thậm chí, đối tượng áo sẫm màu bắt bạn nữ còn lại quỳ xuống đường, liếm chân rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng, mặt và đầu nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, một cô gái khác dùng điện thoại quay video nhưng không can ngăn, còn tỏ thái độ cười đùa.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng địa phương đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ. Bước đầu xác định, cô gái đánh bạn là Đ.T.T.N (SN 2009), người quay video là N.T.N (SN 2009). Ngoài ra, còn có 2 bạn nam khác đứng xem.

Công an xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) đang tiếp tục xác minh, làm rõ và có biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định.

Phụ huynh cháu Đ.D.T chia sẻ, hiện sức khỏe con gái đã ổn định và xuất viện về nhà. Gia đình đã gửi đơn tới cơ quan chức năng địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời, mong muốn con gái ổn định tâm lý, thoải mái tư tưởng, tập trung cho kỳ thi vào lớp 10 trong vài ngày tới.

